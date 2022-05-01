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「基輔之鬼」沒死！烏克蘭軍方闢謠了　超級英雄真實身份首次曝光

▲▼基輔之鬼。（圖／翻攝自Facebook／General Staff of the Armed Forces of Ukraine）

▲烏克蘭軍方澄清，「基輔之鬼」並無其人，它只是泛指所有保衛烏克蘭首都領空飛行員的一種稱呼。（圖／翻攝自Facebook／General Staff of the Armed Forces of Ukraine）

記者葉睿涵／編譯

外媒在4月30日驚曝，曾擊落40架俄軍戰機的「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv），在3月13日被俄軍重重包圍後戰死，還首次公開「基輔之鬼」的身份，聲稱他是29歲的烏克蘭飛行官塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka）。不過烏克蘭軍方卻立刻否認了「基輔之鬼」的死訊，也否認去世的塔拉巴爾卡是「基輔之鬼」。

據《馬卡報》報導，在人們正為「基輔之鬼」的死深感惋惜之際，烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）突然做出嚴正聲明，聲稱外界傳聞的「基輔之鬼已死」是錯誤資訊。他告訴《倫敦時報》，「基輔之鬼」實際上只是一個神話，烏克蘭之所以創造這個角色，只是為了在戰爭時期當作一個宣傳代表來鼓舞士氣。

▲▼基輔之鬼。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭否認戰死的29歲飛行官塔拉巴爾卡是「基輔之鬼」。（圖／翻攝自推特）

伊格納特強調，「基輔之鬼」是烏克蘭人集體創造的超級英雄傳奇，它代表的是所有保衛烏克蘭首都領空的第40戰術航空旅飛行員，「他們竭盡全力保護領空安全，就像鬼魅一樣突然出現在意想不到的地方，出其不意地將俄軍戰機打下」。

至於被誤認為是「基輔之鬼」的29歲飛行官塔拉巴爾卡，伊格納特表示，這名英勇的軍人確實已在戰爭中陣亡，不過他既不是「基輔之鬼」，也不曾擊落40架俄國戰機。飛行官塔拉巴爾卡在2022年3月13日被俄軍重重包圍後不幸戰死，而烏克蘭也決定為他授予烏克蘭最高榮譽「金星勳章」。

「基輔之鬼」驚傳戰死！曾獨自打下40俄戰機　被俄軍重重包圍陣亡

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