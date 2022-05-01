馬力波停火！已20平民成功撤離　亞速鋼鐵廠「轟到焦黑」衛星照曝

▲烏克蘭馬力波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）4月29日的衛星影像顯示，龐大廠區已經被轟炸得千瘡百孔。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭馬力波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）內部一名軍隊指揮官表示，雙方遵守了4月30日的停火協議，但疏散車隊路程有所耽誤，原訂上午6時抵達的車隊到下午6時才到，目前已有20名平民被帶到約定集合點，將前往商定的疏散地，即烏克蘭控制的札波羅熱。而最新衛星照顯示，部分廠區建築遭夷為平地，一片焦黑。

綜合法新社、CNN報導，亞速鋼鐵廠是烏軍在馬力波最後的軍事據點，也是當地平民的避難所，而亞速營（Azov Regiment）是被圍困其中的一支部隊。亞速營副指揮官帕拉馬爾（Sviatoslav Palamar）透露，原訂停火時間是從當地上午6時開始，但最終拖延至上午11點才真正停火，不過此後烏俄雙方都遵守了停火協議，且平民已經開始撤離。

▲烏克蘭南部城市馬力波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。（圖／路透）

帕拉馬爾表示，目前已有20名婦女與兒童被從轟炸廢墟中救出，並被帶到約定的集合點，將隨車隊撤離至事前商定的目的地札波羅熱（Zaporizhzhia）。帕拉馬爾補充，他們從當天上午6時就一直在等待疏散車隊的到來，但路上被耽擱了很長一段時間，最終車隊在下午6時25分才抵達。

帕拉馬爾也提到，目前亞速營士兵正在鋼鐵廠內部進行救援，從廢墟底下救出平民，希望停火時間進一步延長，將能成功撤離所有平民，不過，他也進一步要求俄方，確保烏克蘭能將情況危急的傷兵撤離至烏克蘭控制的地區，但目前並沒有此相關討論。俄羅斯官媒塔斯社（TASS）30日報導，現場記者直擊有25名平民撤出亞速鋼鐵廠，其中包含6名14歲以下兒童。

▲馬力波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）4月28日遭俄軍轟炸，約有600人受到不同程度的傷，內部一處野戰醫院只能摸黑治療傷者。（圖／路透）

此前，亞速鋼鐵廠過去幾周已經遭猛烈炮擊，4月28日起更是被連夜轟炸，估計至少600人受傷，數百名烏克蘭士兵與平民躲在鋼鐵廠內部有如地下迷宮般的蘇聯時期地底隧道，許多人急需醫療救助。帕拉馬爾說，敵人的炮火整夜沒有停歇。馬力波的法新社採訪小組從上午到下午都聽到鋼鐵廠傳來轟炸聲，每次爆炸只有間隔幾秒鐘，部分爆炸威力似乎特別大。

美國太空技術公司Maxar Technologies於29日拍攝到的最新衛星影像顯示，亞速鋼鐵廠絕大多數建築似乎都已被摧毀，屋頂遭打穿、坍塌，有部分建築物已經變成瓦礫廢墟。俄羅斯上周宣布，俄軍已經完全控制了具戰略意義的港市馬力波，僅剩這處巨大的鋼鐵工業區，而總統普丁下令封鎖亞速鋼鐵廠。

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