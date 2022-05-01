無懼普丁！德國硬起來「拒用盧布」購買俄羅斯天然氣

▲林德納宣布，德國不會用盧布購買俄羅斯天然氣。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在俄羅斯因發動戰爭被國際制裁後，總統普丁就要求所有「不友好國家」必須以盧布向俄購買天然氣，否則將立即「斷氣」。消息傳出後，高度仰賴俄國天然氣供應的德國就陷入尷尬地位，不過德國財政部長林德納（Christian Lindner）表示，德國不打算用盧布購買俄羅斯天然氣，並正在盡一切努力，減少對俄羅斯能源的依賴。

An #Putin gerichtet, sage ich ganz deutlich: Wir lassen uns nicht erpressen! Auch künftig werden wir russisches Gas nicht in #Rubel bezahlen. Klar ist: Wir unternehmen alles, um schnellstmöglich unabhängig von Russland zu werden. Mehr dazu in meinem Interview mit @FunkeBerlin. CL https://t.co/7jo5RQgoIo — Christian Lindner (@c_lindner) April 30, 2022

綜合外媒報導，在普丁要求「不友好國家」必須以盧布結算天然氣後，波蘭與保加利亞率先強硬反對，堅持拒絕以盧布支付天然氣費用。隨後，能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）決定，自4月27日起暫停對這2國供氣。

歐盟中對俄羅斯天然氣依賴度最高的德國，在這起「斷氣」事件後瞬間陷入兩難，究竟德國是否會向俄羅斯低頭一事也成為了國際焦點。德國財政部長林德納4月30日在推特放話，聲稱德國不會被普丁勒索，無論是現在或未來，德國都不打算以盧布購買俄羅斯天然氣，而且他們正在盡一切努力，讓德國不再仰賴俄羅斯的能源供應。