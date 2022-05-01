台鐵51「已開6班臨時區間車」載了1144人　類火車疏運609旅客

▲交通部指出，截至目前6班區間車已載運1144人。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

台鐵工會今（1日）動員集體休假不加班，台鐵表定列車全部停駛，最後協調下僅加開18班區間（快）車，交通部統計截至上午10點表定6列次，共載了1144人，而協助加開的12條「類火車」，開行138班次，載了609人。

交通部說明，截至目前台鐵239個車站，站內秩序良好，今臨時機動開行18列次。上午10點前表定「3007彰化-台東（06:08）」、「4018花蓮-台東（07:05）」、「4007花蓮-樹林（07:14）」、「1144新竹-基隆（07:20）」、「3514潮州-嘉義（08:06）」、「2151北湖-彰化（09:14）等6列次均已按表定時間開出，共計載運1144人，後續列車將持續按預定表開出。

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▲交通部指出，類火車目前已載運609人。（圖／交通部提供，下同）



12條類火車路線部分，交通部表示，皆已按表定時間開車，截至上午10點開行138班次，共計載運609人。高鐵疏運情形正常，新竹站六家支線及台南站沙崙支線遊覽車接駁路線皆已依表定時間開行，共計開行38班次，載運335人次（其中新竹六家支線接駁開行17班次，載153人次，台南沙崙支線開行21班次，載182人次）

另外，交通部提到，各重點客運轉運站、高鐵車站、台鐵車站的重點公路客運路線整體疏運情形良好，未有大量排隊候車人潮。而台北－花蓮國道客運，台北端已開行27班次，載客人數128人，平均每班次載客人數4.74人。花蓮端已開行3班次，載客人數55人，平均每班次載客人數18.33人。

交通部指出，羅東—花蓮201線，羅東端開行12班次，載客人數29人，平均每班次載客人數2.4人。花蓮端開行6班次，載客人數14人，平均每班次載客人數2.3人。

▲王國材今到東部台鐵花蓮等站視察。（圖／交通部提供）