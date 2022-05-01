首例！統測台中考場考試中確診　考生停考後送、考場清消後封閉

▲昨下午一名考生在考試中被通知確診，創下統測首例。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

111學年度四技二專暨二技統一入學測驗（統測），今（5/1）進入第二天，根據教育部統計，截至今天上午9時為止，共有286人確診，創下新高記錄，而昨天在台中考區進行第三節考試時，一名考生在考試中被衛生局通知確診，該生立即停筆後送，確診考生所在試場清消後封閉，其餘同一試場考生則移到隔離試場應試，成為統測在考試中被通知確診首例，教育部指出，該生未來將以外加名額方式補救。

統測在昨、今兩天登場，根據技專校院入學測驗中心統計，今年共有7萬9266人報考，比去年減少9044人，報考人數再創新低，而受到新冠肺炎疫情持續延燒影響，全台確診人數暴增，據教育部統計，截至今天上午9時為止，共有286人確診，比昨天234人增加54人，再創考生確診無法應考人數新高記錄，而居隔居檢考生共2441人，也比昨天增加221人，在準備的696間隔離試場中，今天則使用302間。

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▲昨天下午一名在台中試場考生，考試中被通知確診，創下統測首例。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

特別的是，昨（30日）則有一名考生在考試中因接獲通知確診無法繼續考試，教育部表示，經過了解，事件發生在昨天下午台中考區第3節考試，在考試中經衛生局通知1名考生確診，該考生馬上停筆後送，而所有確診無法應考考生，將採用外加名額方式補救。

教育部指出，確診考生所在試場在清消後封閉，並根據指揮中心核定試場防疫注意事項，將其他考生移至隔離試場應試，而在應試當時，監試人員與考生均採全程佩戴口罩，監試人員尚有穿戴面罩及手套等高規格防疫措施，非屬任一方24小時內未戴口罩累計接觸達15分鐘以上定義的密切接觸者，而該監試人員，目前因該試場已封閉轉為預備監試人員。