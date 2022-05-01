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都在家卻中鏢！兇手還怪罪「害我被關」他心寒哭

▲▼使用快篩。（圖／記者洪巧藍攝）

▲原PO快篩兩條線，就去醫院做PCR。（示意圖／記者洪巧藍攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著居隔3+4、家用快篩實名制上路，本土疫情已進入得「自主應變」的階段，難免會出現各種亂象。就有網友心寒表示，自己明明足跡單純卻快篩陽性，便請家人都做快篩，果不其然同住人都是兩條線，PCR結果更是全家人確診。沒想到，家人卻怪罪他有事沒事去做PCR，「就不用這樣關在家」，讓原PO超傻眼。

這位網友在「Dcard」匿名發文，「我媽怪我去做PCR」，說他前幾天因為發燒，身體非常不舒服，外加症狀跟確診很像，做了快篩發現是兩條線，便前往醫院做PCR。但原PO越想越奇怪，明明他都待在家怎麼還會確診，就開始懷疑一件事，「覺得家裡兩老（媽媽跟阿嬤）的感冒一定不單純。」於是他一回家就先讓兩人做快篩，「果不其然，她們也都是陽性，於是我就請她們先去醫院做PCR。」

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第二天，全家PCR結果確定都是陽性，得在家隔離10天，沒想到，媽媽卻抱怨，「要不是你有事沒事去做PCR，我就不用這樣關在家，就可以出去做其他事了」，言下之意，根本也不在意自己可能會感染到其他人，仍執意要出去玩。聽到媽媽這樣說，原PO直呼想哭、心寒，「我都沒怪她到處趴趴造、帶病毒回來害我確診了，她卻怪我害她只能待在家，她到底知不知道自己在公啥小？」

貼文一出，不少人都超有感，「我爸陽性，我跟我媽陰性，他也一直怪我沒事叫他去PCR和通報，他還跟公所的人說他還有很多工作沒做，真是完全搞不清楚狀況」、「即便要共存，我也希望晚一點得到，等資源多一點（藥物之類的），或是之後病毒再更輕一點（至少老人小孩確診傷害再小一點），能緩一個是一個啊！不懂很多人不想被居隔而不驗的心態。」

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