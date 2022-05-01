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上海官方：已有6區完成「社會面清零」　疫情防控取得階段性成效

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲上海方艙醫院。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海單日新增感染數量已連續4天降至1萬例以下，上海市官方5月1日表示，本輪疫情防控取得階段性成效，全市疫情形勢穩中向好，清零攻堅效果日益顯現，目前全市符合社會面基本清零標準的有6個區，可實施「有限人員、有限區域、有限活動」。

上海市疫情防控領導小組辦公室主任顧洪輝提到，近一個月以來，在全國各地的齊心援助和全體市民的共同努力下，上海本輪疫情防控取得階段性成效，「當前，全市疫情形勢穩中向好，清零攻堅效果日益顯現。本土陽性感染者自4月13日達到單日峰值27605例後，總體呈現波動下降趨勢。」

▲▼上海封城。（圖／路透社）

顧洪輝指出，4月27日起，單日新增感染者數量已連續4天在1萬例以下；本輪疫情的有效傳播指數（即時再生數）Rt值，由此前的2.27下降到現在的0.67，已連續15天維持在1以下；核酸篩查和抗原檢測的陽性檢出率逐步下降。經專家綜合研判，社區傳播風險已得到有效遏制。

顧洪輝說，目前全市符合社會面基本清零標準的有6個區，即奉賢、金山、崇明、青浦、松江和普陀。這6個區在做好「三區」管控的同時，實施「有限人員、有限區域、有限活動」，通過全面推進十大攻堅行動，力爭早日實現社會面清零的目標。

▲▼上海封城。（圖／路透社）

顧洪輝強調，對尚未達到社會面基本清零標準的其他區域，主要是黃浦、靜安、徐匯、長寧、虹口、楊浦、寶山、閔行和嘉定等9個區，繼續從嚴從緊，實施「全域嚴格管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺，全程查漏補缺」等綜合防控措施，力爭儘早實現社會面基本清零。

顧洪輝還說，在堅持疫情防控的同時，為了盡可能減少對市民群眾生活的影響，我們正持續動態梯次調整「三區」管控範圍，全市封控區人口數下降至300多萬，管控區人口約600萬，防範區人口數上升至1500多萬，「我們希望，在大家的共同努力下，越來越多的社區可以成為『無疫社區』，越來越多的市民可以跨出家門、走出社區，早日恢復如常的生活。」

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