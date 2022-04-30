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台灣新聞攝影大賽揭曉　ETtoday《何事又來》奪影音專題第二名

記者曾俊豪／台北報導

2022年台灣新聞攝影大賽30日晚間公布得獎名單，《東森新媒體ETtoday》製作之《何事又來》專題，榮獲「網路影音新聞專題」第二名。採訪團隊在去年公投期間，貼身紀錄貢寮當地資深反核民眾楊貴英、楊木火等人的心路歷程，同時，也跟著「土條」黃士修全台走透透，南下紀錄公投辯論會，完整呈現核四公投議題下，正反雙方的立場以及奮鬥目標。

完整專題：新龍門之戰　阿嬤的鹽寮灣波濤再起

台灣新聞攝影大賽是由台灣新聞攝影協會（前身為台灣新聞攝影研究會）所舉辦，自2007年舉辦第一屆賽事至今，已經12年個年頭。據官網介紹，台灣新聞攝影大賽是以荷蘭世界新聞攝影大賽（World Press Photo Contest）作為參考對象，迄今已累積上千位參賽者及近萬件精彩作品。

攝影大賽獎項共分「一般新聞」、「突發新聞」、「新聞人物」、「體育新聞」、「肖像」、「圖文特寫」、「藝術文化與娛樂新聞」、「自然環境與科技」、「系列照片」以及「網路影音新聞專題」，由於收件對象不限台灣媒體或個人，也吸引《明報》、《星島日報》、《HK01》 等香港媒體參加，競爭相當激烈。

▲▼2022年台灣新聞攝影大賽獲獎名單。（圖／翻攝台灣新聞攝影協會）

▲2022年台灣新聞攝影大賽「網路影音新聞專題」獲獎名單。（圖／翻攝台灣新聞攝影協會）

《東森新媒體ETtoday》資深記者沈君帆、梁建裕以及陳詩璧報導之《何事又來》專題，是以去年核四重啟公投為背景，鏡頭主場景是貢寮「龍門發電廠」，居民楊貴英、楊木火等人，從小就在這片土地成長。1980年龍門發電廠選址後，他們開啟了抗爭之路，2000年核四停工又續建，讓貢寮居民的心情像洗了一場三溫暖。

2011年日本福島核災，台灣社會形成共識，促成政府在2014年封存核四，這對貢寮居民來說，是一個天大的好消息。 沒想到，2021年，全國性公投第17案：「您是否同意核四啟封商轉發電？」直接兵臨城下，核四又回來了。

▲▼楊貴英號召在地居民一起參加反核團體舉辦「核四大爆走，公投17不同意」遊行。（圖／記者梁建裕攝）

▲▼《何事又來》紀錄貢寮居民楊貴英等人與黃士修之間的交鋒。（圖／記者梁建裕、陳詩璧攝）

▲▼ 核四公投領銜人黃士修出面召開記者會說明九聲明，另外也提到新北市長侯友宜一直到最後才表態，要為這次不同意領先同意而負部份責任。（圖／記者陳詩璧攝）

採訪團隊自投票日前一個月開始貼身紀錄楊貴英、楊木火這樣一群年邁的老人，為了捍衛家園，拖著沈重的腳步上街遊行；與之對比的則是能言善道的「土條」黃士修，透過政策辯論、公投演講，在全走透透。採訪途中，團隊甚至記錄到黃士修在高鐵上打電動舒壓，坦承自己像「AI人工智慧」，會透過觀察和模仿去歸納出人類的模式，這樣有趣的一面，在人物個性上有更深一層的刻畫。

以下為「2022年台灣新聞攝影大賽」完整得獎名單及部分作品賞析：

▲▼2022年台灣新聞攝影大賽獲獎名單。（圖／翻攝台灣新聞攝影協會）

▲▼2022年台灣新聞攝影大賽獲獎名單。（圖／翻攝台灣新聞攝影協會）

▲▼2022年台灣新聞攝影大賽獲獎名單。（圖／翻攝台灣新聞攝影協會）

▲▼2022年台灣新聞攝影大賽獲獎名單。（圖／翻攝台灣新聞攝影協會）

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