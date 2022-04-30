檢舉新制上路／高齡者被迫走上車道　安全由誰來保障？

▲長者、孩童與車爭道成日常 行人路權誰來保障？(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

▲高齡者身體機能退化，如沒有健全的人行空間，潛藏的危險因子將會導致人身安全受威脅。（圖／記者湯興漢攝，下同）

【消失的人行道】

記者張惠媛／專題報導

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每天出門的時候，你會因為看不清號誌、無法判斷人車距離、過馬路時秒數太短、人行道或騎樓被障礙物遮擋⋯⋯，影響下一次出門的意願嗎？這些在步行移動時會遇到的狀況，對身體機能健全的人來說看似不是太大的困擾，但在高齡者眼中，卻是重重阻礙、潛藏許多意想不到的風險，甚至威脅人身安全與性命，在行人空間不完善的情況下，許多高齡者被迫走上車道，卻碰上紅黃線違規停車等狀況，今天（4/30）起，檢舉新制上路，紅黃線違規停車與人行道違規停車皆不在可檢舉範圍，民眾安全，由誰來保障？

我國行人交通事故統計 死傷者年齡與死傷率皆以65歲以上最多

根據交通部道安資訊查詢網資料顯示，111年1月份全國「行人」死傷人數統計，高齡者（65歲以上）死亡有33人、受傷則有664人，而在行人的交通事故中，無論是死傷者年齡或是各年齡層死傷率，皆以65歲以上為最多。

「走路」到底有什麼危險的？我國交通部近年不斷提倡「人本交通」，亦於109年起實施「路口停讓行人加強執法」，欲強化國人對路口安全的意識，可見相關單位對行人安全的重視與願景，但除了路口安全，我們更是經常看見行人因人行道規劃不完善，或因騎樓未淨空而走上車道，「與車爭道」的景象觸目驚心，近日台南市更發生因騎樓空間堆放雜物、停放機車妨礙通行，看護為閃避而將輪椅推至車道上遭撞，導致輪椅上婦人頭部受創的事故，人行道為基礎建設，但卻有各種狀況「被消失」，台灣行人所遇到的困境，不免讓人想了解，我們是否有足夠安全的步行空間？如果連一般行人都有這樣的困擾，那麼對身體機能漸漸退化的高齡者來說，又該如何保障自身安全？

高齡者身體機能退化 不友善的人行空間潛藏危險因子

▲台北市私立頤福社區式長期照顧服務機構主任陳巧晴。



伊甸基金會台北市私立頤福社區式長期照顧服務機構主任陳巧晴表示，高齡者的身體機能如視力、聽力等漸漸退化，視力上常見黃斑部病變、白內障等，導致視野範圍變小，需要放慢速度才能看得清楚，活動上也會因為關節硬化而受到影響，反應速度更是不如年輕人，陳巧晴指出，常見許多地方的人行道或騎樓處經常會有高低不平的狀況，或是地磚材質容易濕滑而造成危險，另外也有許多高齡者需要使用輪椅或助行器，如有設置不鏽鋼斜坡之處，很多也有止滑功能不足等問題，對高齡者來說都是危險因子，更遑論沒有規劃人行空間的街道。

而針對高齡者的路口安全，陳巧晴也說明，許多長輩因身體機能退化，對於空間的感知會減弱，無法正確判斷人跟車輛的相對距離，或需要預留多少空間才能通過，在過馬路的時候也容易因為車輛沒有完全停下或距離過近而受到驚嚇，進而導致跌倒或碰撞等意外。

▲騎樓的高低差或沒有足夠止滑功能的斜坡設計，都是安全隱患。



台灣已於2018轉為高齡化社會，2021年超高齡（85歲以上）人口佔老年人口10.5％，預計2025年將邁入超高齡社會，無論長輩在家中，或是進到日照機構、社區據點，讓他們的健康時間拉長都是很重要的一環，「就功能性來說，散步、走路的門檻很低，是健康促進的活動，可以活化身體功能。」陳巧晴說道，但什麼樣的人行空間對高齡者來說才能達到友善？陳巧晴分享，由於高齡者的生理限制，無法長時間步行，因此在適當的距離有休息空間，能有助於高齡者在外順利移動或行走，而有遮陰的設計或是行道樹等，也能避免曝曬，能增加長輩「行的安全」與「行的舒適度」，高齡者過馬路時，綠燈的時間拉長及路口按鈕，甚至是明顯的視覺圖案提醒等，都能降低危險性。

硬體設施的改善與教育並行 才能有效提升用路人安全

▲人行空間不足，加上許多用路人的路權觀念尚需強化，在民眾檢舉新制上路後，許多人憂心行人的路權將再被壓縮。



不過除了硬體設備，用路人的觀念也仍有許多進步空間，「其實有些長輩的用路觀念也相對薄弱，比方說過馬路不一定走在斑馬線（行穿線）上，這種用路的安全認知教育上比較容易遇到困境，而近年，一般用路人大量使用智慧型手機，也容易造成危險，且許多民眾的路權觀念還沒有很完整，所以會看到很多人行道被佔用、行駛的狀況，侵犯到行人的路權，透過教育與宣導，提升全體用路人的交通安全素質也很重要。」陳巧晴說。

今（4/30）日起，民眾檢舉新制上路，交通部修正《交通管理處罰條例》，限縮檢舉項目，如「紅黃線違停在未嚴重影響交通安全秩序情況」下，就不可檢舉，許多民眾擔憂違規停車現象會更加嚴重，在人行空間不足、規劃不夠完善的情況下，如又碰上紅黃線違停車輛，導致行人需繞行至車道，實則大大增加危險性，檢舉新制上路後，是否會更加壓縮行人的路權？高齡者的步行安全又該如何保障？需要全體用路人共同監督與維護。

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►你可以在人行道上走多久？什麼樣的人行道才安全？