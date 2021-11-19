發生大火怎麼辦？　9大迷思5大提醒消防局教你如何逃生

▲台中消防局公布民眾在火場中的九大逃生迷思。（圖／消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

高雄城中城大火造成46人死亡，引發民眾熱烈討論萬一發生在我家，該如何逃生？台中消防局不但統計出火災常發生原因、時段、地點，以及男性死者比女性多之外，更公布民眾常見九大逃生迷思，包括往下逃生、不能躲在浴室等，呼籲民眾養成正確防火觀念和習慣，多一分準備，多一份安全。

消防局表示，台中市去年度火災統計分析，發生住宅火災案件共645件，三大起火原因依序為「爐火烹調」292件（佔45.27％）、「電氣因素」166件（佔25.74％）及「菸蒂因素」70件（佔10.85％），最常發生火災地點是廚房313件，其次是臥室93件，但臥室卻是造成最多死亡火災案件且最多人員死亡的地方。

住宅火災發生時段大多是上午9點至12點，但死亡案件發生時段與致死人數卻是以清晨3點至6點最高，而且男性死者較女性死者為多，男性死者年齡以60至64歲最多，女性則是50至59歲。

至於今年住宅火災統計，1至9月起火原因前三名為電氣因素、爐火烹調及菸蒂因素，其中第三季電氣因素火災45件，相較第一季38件與第二季37件約增加近2成，發生原因以電器短路（佔65.83％）佔大宗、其次是使用不當及超過負載；爐火烹調火災為11件，主因是油鍋起火、其次乾燒；因抽油煙機積垢及食物溢出，造成爐火延燒案件則為0，可見民眾已逐漸養成廚房小心用火習慣。

消防局也公布九大逃生迷思，一，火場中可不可以用乾毛巾蒙住口鼻？可以，乾毛巾或濕毛巾都能隔離碳粒子；二，火場逃生該往上或往下？原則上往下，如果不能往下避難，則應該選擇回到原本房間並關門；三，可以躲在浴室嗎？不可以，因為無處可逃；四，房門外有高溫及濃煙該怎麼辦？關門，並將門縫塞滿。

五，火場有濃煙可不可以逃生？可以往煙霧反方向生，如果所有逃生方向都有濃煙受阻，返回原本房間並關門；六，可以利用浴室排水孔呼吸空氣嗎？不可以，排水孔是不會有空氣流通的；七，火災時如何採取低姿勢下樓梯？應採取「頭上腳下」倒退方式下爬，避免重心不穩而跌倒；八，可以用塑膠袋套頭逃生嗎？不可以，塑膠袋受熱會像保鮮膜包覆，呼吸困難，未受熱前，也會因呼氣造成視線受阻；九，切勿重返火場，無論任何原因，安全逃生後都不能返回火場。

此外，消防局也有五大提醒，一，裝設住警器，可提醒熟睡中民眾及早逃生；二，發現起火時，如果火勢超過一般成人身高，務必立刻逃生，不要嘗試滅火，三，關門逃生，無論是向屋外逃生或於相對安全空間避難，千萬記得沿途盡量將門關上，既可阻隔濃煙，且可減少延燒；四，逃生第一，火災時切勿收拾財務，以逃生為第一優先；五，安全報案，一定要逃生到安全處或於相對安全空間避難時，才撥打119報案。