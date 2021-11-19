　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

發生大火怎麼辦？　9大迷思5大提醒消防局教你如何逃生

▲▼台中消防局公布民眾在火場中的九大逃生迷思。（圖／消防局提供）

▲台中消防局公布民眾在火場中的九大逃生迷思。（圖／消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

高雄城中城大火造成46人死亡，引發民眾熱烈討論萬一發生在我家，該如何逃生？台中消防局不但統計出火災常發生原因、時段、地點，以及男性死者比女性多之外，更公布民眾常見九大逃生迷思，包括往下逃生、不能躲在浴室等，呼籲民眾養成正確防火觀念和習慣，多一分準備，多一份安全。

▲▼台中消防局公布民眾在火場中的九大逃生迷思。（圖／消防局提供）

消防局表示，台中市去年度火災統計分析，發生住宅火災案件共645件，三大起火原因依序為「爐火烹調」292件（佔45.27％）、「電氣因素」166件（佔25.74％）及「菸蒂因素」70件（佔10.85％），最常發生火災地點是廚房313件，其次是臥室93件，但臥室卻是造成最多死亡火災案件且最多人員死亡的地方。

▲▼台中消防局公布民眾在火場中的九大逃生迷思。（圖／消防局提供）

住宅火災發生時段大多是上午9點至12點，但死亡案件發生時段與致死人數卻是以清晨3點至6點最高，而且男性死者較女性死者為多，男性死者年齡以60至64歲最多，女性則是50至59歲。

▲▼台中消防局公布民眾在火場中的九大逃生迷思。（圖／消防局提供）

至於今年住宅火災統計，1至9月起火原因前三名為電氣因素、爐火烹調及菸蒂因素，其中第三季電氣因素火災45件，相較第一季38件與第二季37件約增加近2成，發生原因以電器短路（佔65.83％）佔大宗、其次是使用不當及超過負載；爐火烹調火災為11件，主因是油鍋起火、其次乾燒；因抽油煙機積垢及食物溢出，造成爐火延燒案件則為0，可見民眾已逐漸養成廚房小心用火習慣。

消防局也公布九大逃生迷思，一，火場中可不可以用乾毛巾蒙住口鼻？可以，乾毛巾或濕毛巾都能隔離碳粒子；二，火場逃生該往上或往下？原則上往下，如果不能往下避難，則應該選擇回到原本房間並關門；三，可以躲在浴室嗎？不可以，因為無處可逃；四，房門外有高溫及濃煙該怎麼辦？關門，並將門縫塞滿。

五，火場有濃煙可不可以逃生？可以往煙霧反方向生，如果所有逃生方向都有濃煙受阻，返回原本房間並關門；六，可以利用浴室排水孔呼吸空氣嗎？不可以，排水孔是不會有空氣流通的；七，火災時如何採取低姿勢下樓梯？應採取「頭上腳下」倒退方式下爬，避免重心不穩而跌倒；八，可以用塑膠袋套頭逃生嗎？不可以，塑膠袋受熱會像保鮮膜包覆，呼吸困難，未受熱前，也會因呼氣造成視線受阻；九，切勿重返火場，無論任何原因，安全逃生後都不能返回火場。

此外，消防局也有五大提醒，一，裝設住警器，可提醒熟睡中民眾及早逃生；二，發現起火時，如果火勢超過一般成人身高，務必立刻逃生，不要嘗試滅火，三，關門逃生，無論是向屋外逃生或於相對安全空間避難，千萬記得沿途盡量將門關上，既可阻隔濃煙，且可減少延燒；四，逃生第一，火災時切勿收拾財務，以逃生為第一優先；五，安全報案，一定要逃生到安全處或於相對安全空間避難時，才撥打119報案。

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
市售充電器5成不合格　名單公布
正妹警「盜木生火」還狡辯　證據出來臉腫了！
21歲板橋男闖紅燈撞倒夫妻　還「高速倒車再撞」亮刀
快訊／國道3號「4車連環撞」！現場嚴重回堵
統一獅下半季封王　7-11慶祝優惠出爐
北韓選妃專挑處女！獲選成金家性奴　淘汰淪高官小三
第三劑全民都要！抗體半年後下降　「這類人」最好要混打
重機插進C300　老司機曝「行車1角度」很致命：根本看不到
時速170追不上！網精算「重機速度」驚：直接升天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道血滴子／百片大鐵板狂飛散落百公尺　國3彰化路段一度壅塞

撞C300騎士生前足跡曝！最美星巴克入列　臉書滿滿都是仿賽車

現場慘況曝！正妹警「盜木生火」辯僅拍照留念　證據出來臉腫了

闖轎班「詭異抖動」起乩！22歲男滿頭鮮血…醉鬧平安遶境爆衝突

懷疑妻子在套房內偷吃？在屋內裝監視器　夫遭判刑定讞

新北「棍刀屁孩」闖紅燈撞人　竟再「高速倒車衝撞」夫妻檔

快訊／基隆國道3號「4車追撞」釀4傷！現場嚴重回堵　仍在排除中

殘念！美濃通緝犯難忘家鄉粄條好味道　未戴安全帽店家前落網

「無照律師」對戰白袍部隊！7年告贏全國電子　1動作反被判刑

台中3煞酒瓶砸頭畫面曝！他右側硬腦膜出血倒地　警抓到人了

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

澎恰恰揭「負債2億」始末：我笨、夠蠢！　突收法院傳票...還原「疑似想輕生」簡訊

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

醫學生為考試熬夜「狂讀72小時」　收成績單崩潰暴走：我要休學！

國道血滴子／百片大鐵板狂飛散落百公尺　國3彰化路段一度壅塞

撞C300騎士生前足跡曝！最美星巴克入列　臉書滿滿都是仿賽車

現場慘況曝！正妹警「盜木生火」辯僅拍照留念　證據出來臉腫了

闖轎班「詭異抖動」起乩！22歲男滿頭鮮血…醉鬧平安遶境爆衝突

懷疑妻子在套房內偷吃？在屋內裝監視器　夫遭判刑定讞

新北「棍刀屁孩」闖紅燈撞人　竟再「高速倒車衝撞」夫妻檔

快訊／基隆國道3號「4車追撞」釀4傷！現場嚴重回堵　仍在排除中

殘念！美濃通緝犯難忘家鄉粄條好味道　未戴安全帽店家前落網

「無照律師」對戰白袍部隊！7年告贏全國電子　1動作反被判刑

台中3煞酒瓶砸頭畫面曝！他右側硬腦膜出血倒地　警抓到人了

國道血滴子／百片大鐵板狂飛散落百公尺　國3彰化路段一度壅塞

世界兒童人權日前夕　朝野立委連署「終止兒少不當對待」宣言書

撞C300騎士生前足跡曝！最美星巴克入列　臉書滿滿都是仿賽車

3C族注意！市售無線充電器5成不合格　品牌名單一次看

電腦已沒人在裝防毒軟體？　內行人曝2原因：根本不需要

劉詩詩、迪麗熱巴「都穿粉色禮服」網陷兩難！　曬仙氣直角肩拼了

直擊／5大量販超市「平價專區」拼抗漲　民生品下殺2.5折還有買1送1

聯發科蔡力行：今年投入逾30億美元聚焦三技術　對未來三年成長有信心

雲端好生活／兩位達人靠基金投資 不到40歲財富自由

陽明山天籟溫泉公園下殺870元　13種溫泉池無限泡、還包餐食太划算

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

社會熱門新聞

騎士撞C300亡　車友：170追不上

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

機車雙載車禍　2男送醫不治

重機騎士撞C300「內臟全碎」亡　駕駛現身還原經過

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

快訊／雪隧火燒車雙向封閉　尖峰回堵塞爆

重機最後身影曝　「5秒成點」撞進C300

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

新竹驚傳「暴力球棒團」出沒　砸爆住家玻璃

快訊／重機「撞進C300」直插進去！

女騎士「多看幾眼」　高雄4煞竟攔車暴打

驚悚畫面曝！機車雙載路口高速撞槽車雙亡

即／國道3號驚悚車禍！1女受困命危

更多熱門

相關新聞

台中3煞突闖餐館持酒瓶猛砸　1重傷

台中3煞突闖餐館持酒瓶猛砸　1重傷

楊姓男子與吳姓男子熟識，得知吳男與友人在北區一家餐館喝酒聊天，竟然帶人到場，拿酒瓶猛砸吳男，導致頭部重傷，經送醫急救住院12天後康復。吳男經過1個月後才報案，雖然部分犯罪跡證已滅失，警方仍在6天後拘提到楊男等3名犯嫌，並依傷害等罪嫌送辦。

中部建商獵地王出爐　單家進補近萬坪「強攻蛋白區」

中部建商獵地王出爐　單家進補近萬坪「強攻蛋白區」

中二補選砲聲隆隆　郭正亮爆選情：周玉蔻打法讓林靜儀有大麻煩

中二補選砲聲隆隆　郭正亮爆選情：周玉蔻打法讓林靜儀有大麻煩

顏寬恒找韓家軍美女發言人幫忙　兩度喊錯名

顏寬恒找韓家軍美女發言人幫忙　兩度喊錯名

含金量超高！　七期指標成屋45戶貢獻34億交易量

含金量超高！　七期指標成屋45戶貢獻34億交易量

關鍵字：

火場逃生迷思數字專題消防台中

讀者迴響

熱門新聞

騎士撞C300亡　車友：170追不上

鄭家純開箱6000萬豪宅！　「水平尺量配電箱」驗屋

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

快訊／「洋服の青山」確定退出台灣

激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫傻：腸子會掉出來

全新Lexus NX200只有台灣有！

機車雙載車禍　2男送醫不治

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

熬過今年就出運！2022虎年「強運3生肖」曝光

更多

最夯影音

更多
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD
粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面