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3縣市飆36℃　梅雨鋒面亂連假！全台降溫雨彈炸5天

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中醫氣象局）

▲明天下午水氣增多，溫度逐日漸涼。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今天全台各地晴朗，氣象局針對南高屏發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率。明天下午水氣增多，溫度逐日漸涼，週日第一道梅雨鋒面南下，北台灣低溫19度。

▲▼高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

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▲台南、高雄、屏東發佈橙色高溫燈號。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(28)日各地晴朗午後多雲，北部近山區午後及東半部有局部短暫陣雨的機率；北台高溫稍降，南部高溫仍在36度以上。今日各區平地氣溫：北部22至32度，中部22至35度，南部22至36度，東部21至34度。

明(29)日下午至週六(30日)低層水氣再增多，大氣不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率；明日北部高溫約33度，週六下降至30度，其他地區氣溫變化較小。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中醫氣象局）

▲週日起首道梅雨鋒面報到。

下週日(1日)「梅雨季」(5、6月)第1道鋒面(還不是梅雨滯留鋒)及東北風南下，迎風面有雨、轉涼。下週一至週四(2至5日)「熱帶擾動」的水氣亦逐漸匯入鋒面，各地轉有局部陣雨成雷雨；下週一仍偏涼，下週二起氣溫略逐日緩升。需持續觀察「鋒面」與「熱帶擾動」交互作用可能帶來的雨勢。

最新(27日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬下週三(4日)20時850百帕渦度圖顯示，「熱帶擾動」已前進至東沙島附近，但其迴轉時通過中南半島陸地，降低其發展為輕颱的機率。最新歐洲系集模式，模擬至4日20時止的機率分布圖顯示，「熱帶擾動」的機率分布範圍寬廣，反映其「不確定性」；成颱機率的最大值亦已降至20%以下。故「熱帶擾動」是否能發展成颱？對台灣又有什麼影響？還需要持續觀察。

▼最新(27日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬下週三(4日)20時850百帕渦度圖顯示，「熱帶擾動」已前進至東沙島附近(左圖)。最新歐洲系集模式，模擬至4日20時止的機率分布圖顯示(右圖)，「熱帶擾動」成颱機率的最大值亦已降至20%以下(紅色)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中醫氣象局）

 

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