梅雨季首道鋒面週日抵台！鄭明典曝雨量圖「1警訊」：不是好現象

▲梅雨季第1道鋒面預計下週日抵台。（圖／資料照片）

記者閔文昱／綜合報導

即將進入5月梅雨季，下週日（5/1）梅雨季第1道鋒面（還不是梅雨滯留鋒）及東北風南下，迎風面有雨、轉涼。中央氣象局長鄭明典曬出梅雨雨量統計圖，表示強降雨時段越來越集中，直言「不是好現象！」

鄭明典今（28日）在臉書分享梅雨雨量統計圖，表示總雨量沒有明顯的長期增加或減少的趨勢，但是強降雨時段越來越集中，「不是好現象！」根據圖中顯示，梅雨最多的年份是2012年，共有904.4毫米，梅雨最少年份則是1980年，僅有182.6毫米，偏多雨和偏少雨的年份，雨量差異非常大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲梅雨雨量統計。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

中央氣象局指出，明（29日）上半天天氣跟今天類似，各地大多屬於穩定的天氣，都有機會看到陽光，只有在東半部地區有些零星飄雨，西半部則以午後山區降雨為主，下午起鋒面通過及後方東北風增強，水氣增多，雨區將由北部、宜蘭地區慢慢往南移動至花蓮、台東，期間容易伴隨局部性大雨及雷擊、閃電，而中南部地區大致上還是穩定，不過雲量會稍微增多一點。

溫度方面，夜晚至清晨各地低溫預估約23到25度，白天高溫上，中部以北及東半部落在32、33度附近，南部可以來到34、35度上下，近山區或河谷甚至能在高個1、2度，尤其是南高屏可能有局部36度以上高溫發生的機率，各地感受偏熱，到了晚上東北風下來之後，北台灣預估低溫會下降個2到3度左右，來到20度附近，北台灣溫度變化大，請大家多加留意。

▲明天與連假期間天氣變化。（圖／氣象局）

氣象局提醒，下周日（5月1日）東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及各地山區有局部短暫陣雨。

到了下周一、下周二（2日、3日）東北季風影響，北部及東北部氣溫下降幅度較大，天氣較涼，下周三、下周四（4日、5日）東北季風減弱，但北部及東北部早晚仍偏涼；下週一至下週四南方雲系北移，全臺降雨機率提高，北部及東半部地區有陣雨，中南部地區亦有局部短暫陣雨。

另外，6日至8日北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。



►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完