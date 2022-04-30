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日間照顧中心結合健身　維持長者身體機能減緩衰退　

▲▼日間照顧中心結合社區健身中心有效協助長者維持身體機能。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼日間照顧中心結合社區健身中心有效協助長者維持身體機能。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因近幾年健身風氣盛行，越來越多人對自我健康、延緩老化有了更多的概念，2014年設立的拾智園日間照顧中心(以失智症者為優先收案對象)，卻早已開始將「健身」廣泛規劃於社區裡的家-小規模多機能每日活動中心。

▲▼日間照顧中心結合社區健身中心有效協助長者維持身體機能。（圖／嘉義市政府提供）

嘉基社區服務部姚淑芬部主任表示，因應長照2.0計畫，拾智園自107年將健康餐飲、日間照顧及喘息、居家服務、假日托顧以及夜間喘息服務等等整合型服務全部到位，讓日照中心成為長輩第二個家的概念，同時透過居家服務等多元的服務型態提升長輩日照參與機會，我們也不斷發揮社區資源連結的精神，為來到日照的長輩其健康促進的目標投入更多元的元素，這是讓每位長輩保持凍齡的小秘訣。

拾智園開啟新的健康賦能模式，以延緩失能、失智為目標，依循多功能、多元化健康身心活動陪伴長者生活自主、認知建構、體適能維持與強化、身體整潔保持個人最佳狀態，最重要的是在小小的生活圈裡增加社交、與人互動的機會，將豐富的課程安排於日常，讓日照不再只是照顧，而是製造歡笑、健康與人際的地方，在像家的社區裡創造另類的生涯樣貌。

長照中心廖育瑋主任分享：「嘉義市為全國第一個達到一學區一日照的指標城市，同時透過日照特色營造規劃出符合長輩需求的社區活動，今天看到拾智園用心規劃符合銀髮族體適能的課程，每周一次結合社區健身房的資源，由專業級教練引進銀髮族體適能課程，提升肌耐力及維持運動習慣，避免跌倒與肌少症，這是我們所看到如何擴大長輩在社區式的服務當中享受更多元的照顧模式」。

▲▼日間照顧中心結合社區健身中心有效協助長者維持身體機能。（圖／嘉義市政府提供）

活動過程中，長輩們透過健身教練的指導，學習如何在日常生活中增加訓練的機會，每一位都是認真努力地跟上教練的節奏，過程中歡樂不斷，可以看到每位長輩們像孩子般的笑容。

▲▼日間照顧中心結合社區健身中心有效協助長者維持身體機能。（圖／嘉義市政府提供）

我們將持續以個案為中心的照顧取向，依個案服務需求，提供「客製化、個別化」的照顧服務，這是長期照服務推動小規模多機能的服務宗旨，我們也期許「在地老化」(aging in place)的目標，讓我們的老人家及身心障礙者，都可以在自己熟悉的環境中得到完整照顧，延長他們居住在社區的時間，增進他們獨立尊嚴的生活。

歡迎民眾有日間照顧需求或相關長照問題都可撥打長照服務專線1966或洽詢嘉義市長期照顧管理中心05-2336889。
表：嘉義市日間照顧(含小規模多機能)服務據點
區域 機構名稱 地址 預約參觀:


聯繫窗口
東區 戴德森醫療財團法人附設私立長安園社區長照機構 嘉義市公義路1號1樓 05-2763636*160
王小姐
臺中榮民總醫院嘉義分院綜合長照機構 嘉義市吳鳳北路35巷4號2樓 05-2168371*7926
陳小姐
戴德森醫療財團法人私立長青園社區長照機構 嘉義市公義路1號2樓 05-2763636*208魏小姐
財團法人私立天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會附設嘉義市私立聖愛家園社區式服務類長期照顧服務機構 嘉義市芳安路103號1樓 05-2289916*1800 張小姐
陽明長照社團法人私立北門日間照顧社區長照機構 嘉義市民權路315號2樓 05-2271290
蘇小姐
嘉義市私立幸福樹社區長照機構 嘉義市安和街199號3、4樓 05-278068
吳小姐
群庭有限公司私立幸福田社區長照機構 嘉義市忠孝路790號之1 05-2210081
陳小姐
西區 戴德森醫療財團法人私立拾智園社區長照機 嘉義市北興街178號1樓 05-2316717
張小姐
戴德森醫療財團法人私立祈樂園綜合長照機構 嘉義市自由路426號1樓 05-2348836
林小姐
財團法人私立天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會附設嘉義市私立活泉之家社區式服務類長期照顧服務機構 嘉義市新榮路35巷1號1樓 05-2253901
郭先生/林小姐
陽明長照社團法人私立陽明綜合長照機構 嘉義市民權路387號5樓 05-2271288
呂小姐
衛生福利部嘉義醫院附設社區長照機構 嘉義市北港路312號2樓 05-2319090*2642 賴小姐
仁德醫療社團法人附設私立仁德社區長照機構 嘉義市林森西路285號5樓 05-2258279*168 黃小姐

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