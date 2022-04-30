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《雲南映象》解散！「孔雀公主」楊麗萍痛哭：疫情太殘酷

▲▼「孔雀公主」楊麗萍解散《雲南映象》。（圖／翻攝微博）

▲楊麗萍宣布《雲南映象》解散。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸知名舞蹈家、「孔雀公主」楊麗萍近日宣布解散《雲南映像》演出團隊，她哭著表示，疫情兩年多來，他們一直堅守，不想放棄，但這次的疫情真的是太殘酷了，「沒有了舞臺，我們真的沒有辦法繼續生存下去了。」

楊麗萍個人微博上傳的影片中提到，《雲南映象》在2003年首演時就遇到了「非典」（SARS），首演大幕拉開的那天，臺下沒有一個觀眾，「所以我們只好被迫解散了團隊，孩子們又回到了自己的村子裡。19年過去了，我萬萬沒想到的是，因為疫情，讓我們又一次失去了舞臺。」

▼《雲南映象》是許多遊客赴雲南旅遊必看的表演。（圖／翻攝微博）

▲▼「孔雀公主」楊麗萍解散《雲南映象》。（圖／翻攝微博）

楊麗萍說，她知道，很多人比她們艱難，失去的更多，甚至失去了生命，「這次的疫情真的是太殘酷了，太殘酷了，沒有了舞臺，我們真的沒有辦法繼續生存下去了，所以，我們又一次解散了團隊。其實我不是一個害怕困難的人，只是 看著他們離去的背影，我真的很難過，很難過。」

《雲南映象》是楊麗萍打造的舞劇，從2003年首演至今已演出超過7000場，演員有70%是來自原南各地的少數民族演員。目前，《雲南映象》演出人員根據公司規定已與公司解除勞動合同並進行相關勞務補償。

楊麗萍是大陸知名舞蹈家，1958年出生在雲南大理白族自治州洱源縣，1971年進入西雙版納歌舞團，之後調入中央民族歌舞團，並以「孔雀舞」（雀之靈）聞名，並因此被稱為「孔雀公主」。另外，楊麗萍1992年首次來台演出，也是兩岸恢復往來之後，大陸首位來台表演的舞蹈家。

▼楊麗萍以「孔雀舞」聞名，30年前就曾來台演出。

▲▼「孔雀公主」楊麗萍解散《雲南映象》。（圖／翻攝微博）

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