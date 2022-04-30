　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今本土15033例「分布22縣市」！新北增5797最多　台北+3099

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布今日本土確診案例新增15033例、境外116例、死亡3例，本土案例分布於全台22縣市，包括新北5797例、台北3099例、桃園2193例、台中756例、基隆715例、高雄453例、花蓮329例、台南280例等。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心召開記者會。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增15,149例COVID-19確定病例，分別為15,033例本土個案及116例境外移入(111例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增3例死亡。

▲▼4/30本土確診人數。（圖／指揮中心提供）

▲4/30本土確診人數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之15,033例本土病例，為7,282例男性、7,745例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於4月18日至4月29日，另8,108例為無症狀感染，個案分布為新北市(5,797例)、臺北市(3,099例)、桃園市(2,193例)、臺中市(756例)、基隆市(715例)、高雄市(453例)、花蓮縣(329例)、宜蘭縣(320例)、臺南市(280例)、新竹縣(195例)、彰化縣(158例)、雲林縣(147例)、屏東縣(133例)、新竹市(125例)、苗栗縣(89例)、嘉義縣(79例)、臺東縣(58例)、南投縣(43例)、嘉義市(33例)、金門縣(17例)、澎湖縣(9例)及連江縣(5例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增3例本土病例死亡個案，為1例男性、2例女性，年齡介於60多歲至80多歲，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於4月18日至4月25日，死亡日期介於4月23日及4月25日。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
快訊／林哲瑄、林益全遭降二軍！　丘總：很難的決定
快訊／台中20處高風險熱點：勤美綠園道、3所大學、World
快訊／台鐵罷工毀行程！　台中男揚言放炸彈
快訊／台中+756創新高！　文教府會餐敘累計6確診
家用唾液快篩過關「又是高端」　陳時中回應了
醫院炸「恐怖快篩人龍」！　網驚：陰性排到變陽性
「確診自主回報系統」明啟動！　4大題目曝光
快訊／快篩「單號」今竟賣出3千份！　陳時中認凸槌
快訊／快篩陽才能PCR！　陳時中：新規定很快上路
今年有望脫口罩？　陳時中：朝有些地方不強制戴的方向走
輕症在家怎麼「視訊診療」？　一圖懂流程
本土破1.5萬！陳時中「還沒到巔峰」　曝最該做4件事
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東+58！新增13師生確診　兒童疫苗5／4開打

「確診地圖曝光」新北破3萬人染疫！陳時中籲：大家先備好1物

快訊／台中20處高風險熱點：勤美綠園道、3所大學、World Gym

快訊／台中+756創新高　文教府會餐敘累計6人確診

柯文哲指「死亡少是假象」　陳時中：是事實！指標本就相對落後

苗栗+89　篩檢站689人篩出17陽！陽性率2.43%

家用唾液快篩「跟高端有關」　陳時中：正常公司產品沒分藍綠

等打BNT！兒童莫德納現「抽單潮」　陳時中籲家長平心靜氣選擇

醫院炸「恐怖快篩人龍」！　網驚呆：陰性排到變陽性了

嘉義縣+85！學校、營區、職場傳播鏈續燒　感染源不明比例佔4成5

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

浪貓站水溝蓋無助發抖　他收編養3周→超仙奶喵

阿婆鬼切停樹蔭下躲太陽　騎士險撞上女兒嚇到尖叫

台東+58！新增13師生確診　兒童疫苗5／4開打

「確診地圖曝光」新北破3萬人染疫！陳時中籲：大家先備好1物

快訊／台中20處高風險熱點：勤美綠園道、3所大學、World Gym

快訊／台中+756創新高　文教府會餐敘累計6人確診

柯文哲指「死亡少是假象」　陳時中：是事實！指標本就相對落後

苗栗+89　篩檢站689人篩出17陽！陽性率2.43%

家用唾液快篩「跟高端有關」　陳時中：正常公司產品沒分藍綠

等打BNT！兒童莫德納現「抽單潮」　陳時中籲家長平心靜氣選擇

醫院炸「恐怖快篩人龍」！　網驚呆：陰性排到變陽性了

嘉義縣+85！學校、營區、職場傳播鏈續燒　感染源不明比例佔4成5

貿協辦新南向視訊洽談　促成台灣健康照護產品商機逾4百萬美元

打疫苗拼抗體！男騎車衝接種站卻「雷殘」 警聞異味：是酒駕

台東+58！新增13師生確診　兒童疫苗5／4開打

中國王祉怡擊敗安洗瑩首闖亞錦賽決賽　將對決衛冕冠軍山口茜

「確診地圖曝光」新北破3萬人染疫！陳時中籲：大家先備好1物

富邦開季戰績不振　丘總：對不起富邦球迷

療癒閱讀空間！宜蘭「幾米圖書館」夢幻登場　高挑天井設計美翻天

新北2煞開賓士洗劫二手商　「跟蹤回家」拔槍搶走100多萬

快訊／台中20處高風險熱點：勤美綠園道、3所大學、World Gym

快訊／台鐵罷工毀行程！台中男揚言放炸彈：要司機員付出代價

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

今本土15033例　分布22縣市

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

中興大學畢聯前會長「捲款172萬」跑了

清涼妹等紅燈狂扭16秒！網笑猜真實動機

名醫估脫口罩時間點！看破台人一慣性「今年無望」

快訊／新竹20多歲住院男亡！遺體驗出新冠病毒

快訊／中重症+18例！3重症有2死　國小男中症血氧低

70歲沒打疫苗確診1天內呼吸衰竭　醫：未來會更多

明變天狂降14℃！連假雨彈襲全台

今增3死「含基隆女」　返家後2天在家無呼吸通報死亡

更多熱門

相關新聞

本土飆破1.5萬例　還沒到巔峰！

本土飆破1.5萬例　還沒到巔峰！

今日本土確診案例飆升至15033例，指揮中心指揮官陳時中表示，目前疫情尚未抵達巔峰，未來確診數量還是會持續增加，最重要的應是簡化疫調、輕重症分流、即時分配藥物、接種疫苗四件事。

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

讚陳時中「全心防疫沒想選舉」　蘇貞昌：不要被不當消息帶風向

讚陳時中「全心防疫沒想選舉」　蘇貞昌：不要被不當消息帶風向

台鐵51罷工成定局　蘇貞昌：讓乘客不方便不會給台鐵加分

台鐵51罷工成定局　蘇貞昌：讓乘客不方便不會給台鐵加分

引進唾液篩檢惹議　蘇貞昌：尊重專家判斷「全力配合」

引進唾液篩檢惹議　蘇貞昌：尊重專家判斷「全力配合」

關鍵字：

新冠肺炎陳時中影音

讀者迴響

熱門新聞

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

連千毅最怕的大哥出手了！「381字警告」他乖乖閉嘴

女友「每晚被當魚翻3次」分手　前男友回擊

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

容嘉「主持犯大忌」被封殺內幕曝

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

去年收入多少免繳稅？　單身、雙薪頂客、4口之家一次看

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

今本土15033例　分布22縣市

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面