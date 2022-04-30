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芒果、西瓜災損嚴重！花蓮3鄕鎭申請現金補助　即日起至5／9

▲受低溫多雨影響，花蓮芒果有著果不良等情況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

受低溫多雨影響，花蓮芒果有著果不良等情況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受2-3月多日降雨影響，玉里鎮、卓溪鄉及瑞穗鄉改良芒果有著果不良等情況，同時玉里鎮西瓜亦出現異常裂果，花蓮縣長徐榛蔚亟為關心縣內農友及農作物情形，第一時間指示農業處邀集花蓮區農業改良場、農糧署東區分署等相關單位勘查災情，並提報農委會啟動救助作業。

花蓮縣長徐榛蔚表示，為讓受災農友儘速復耕復建，保障其收益，經縣府向農委會爭取，農委會已於4月29日公告本縣玉里鎮、卓溪鄉、瑞穗鄉改良芒果及玉里鎮西瓜為辦理2月下旬及3月下旬霪雨農業天然災害現金救助地區，受災農友可自4月30日起至5月9日止（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

▲受低溫多雨影響，花蓮芒果有著果不良等情況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

玉里鎮西瓜也出現異常裂果，影響産量。

農業處長陳淑雯說明，依農業天然災害救助辦法規定，卓溪鄉、瑞穗鄉及玉里鎮受損「改良芒果」救助額度每公頃為9萬元；玉里鎮受損「西瓜」救助額度每公頃為6萬元。

農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農作生產之自然人）；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、短期作農產品於同產季或長期作農產品於同曆年，救助以 一次為限。

陳淑雯呼籲，本次災害救助受理期限至5月9日止，請符合申請資格的農民儘速前往辦理，勿讓自身權益受損。

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