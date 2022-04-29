聽障女銀行領現金700萬疑被詐　警到場筆談後反而協助護鈔

▲▼一名婦人提領現金700萬，金額太龐大被懷疑遭詐騙，警方到場了解後反而協助護鈔。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名47歲洪姓婦人日前到銀行一口氣提領700萬元現金，金額太過龐大，加上洪女患有聽障，溝通困難，解釋不清，被行員懷疑遭到詐騙而報警，警方到場透過筆談，連繫到家人後得知，洪女買賣習慣都用現金，不會匯款，該筆錢是要還給親友的，後來擔心安危，員警將人和現金護送到家。

台中警一分局民權派出所26日上午10時30分接獲五權西路某銀行報案，稱有名女子要提領現金700萬元，金額太過龐大，加上女子有聽力問題，和行員都用紙筆溝通，很難交代金額用途，讓行員懷疑可能遭到詐騙。

警員徐子傑、吳亞庭趕赴現場，徐員仍然透過紙筆與洪女對話，才發現洪女前陣子要買房屋向親友借貸700萬元，後來房子順利轉售，所以才要提領出來還給親友，700萬元，吳員則是同時聯繫洪女家人，確認確有此事，不過，金額太多，員警不放心讓洪女帶著鉅款返家，徐員便在紙條上寫下「我們協助妳護鈔回家！」，洪女看完頻頻點頭「謝謝！謝謝！」說完警方便一路護送洪女返家。

警方護送到洪女親友住處後，特地向洪女等人解說詐團常用手法及話術，「假檢警、假交友真詐騙、投資穩賺不賠，這種的通通是詐騙，你們打110就對了！」，洪女等人都表示自己會小心，並感謝員警這麼謹慎。