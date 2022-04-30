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多問上下班時間「遭面試主管封鎖」　訊息截圖曝！一票狂打臉

▲▼面試,工作。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲原PO面試過程順利，不解為何傳訊詢問主管問題就被封鎖。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃品臻／綜合報導

求職面試時，該有的基本禮貌還是要有！一名網友發文表示，最近收到一間知名大公司的面試機會，過程相當順利，由於該職位需外派大陸，他於是私訊詢問了面試主管有關工作時間的問題，結果卻被主管說一直問重複的問題，並直接封鎖，讓他相當委屈，不過訊息截圖曝光後，網友們紛紛打臉。

這位網友在Dcard上發文表示，上週收到一間知名大公司的面試機會，順利度過面試階段後，和面試主管留了聯絡方式以便詢問工作的問題。原PO提到，由於此職位需要外派到大陸，工作時間會與台灣有些不同，為了調整後面的生活狀態或安排其他空閒時間，因此私訊主管想再多確認工作上的時間問題。

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結果主管回覆表示，原PO一直在問重複的問題，並說要重新評估他是否適合這樣的工作強度，接著就將他封鎖。

原PO對此感到很不平衡，「我從頭到尾都沒抱怨過或不配合上班時間，只是想正式offer下來之前，我應該有權多了解公司的上班狀況及出差問題」。他也提到，剛好面試的主管就是進公司後的主管，但主管的回覆讓他很受傷，「感覺多問一下都不願意給予協助，那以後很多需要合作討論的應該也很難有共識，但偏偏這職位我真的很喜歡」，並貼出訊息截圖，詢問網友們的意見。

▲▼原PO私訊面試主管詢問工作時間，反被直接封鎖。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO私訊面試主管詢問工作時間，反被直接封鎖。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出掀起熱議，網友們見到原PO傳的訊息後，紛紛搖頭嘆道，「我覺得你提問的方式就還滿沒禮貌的」、「我自己覺得你問問題的時候可以多一些像是『請問』、『謝謝』、『麻煩您了』之類的禮貌性用語，畢竟訊息是冰冷的」、「沒禮貌+連珠炮似地問問題+重複問=封鎖」、「詢問的方式有點沒禮貌，還不熟、還沒正式入職，『請』、『謝謝』請記得」、「一般訊息不會直接問這麼多問題的，溝通要再加強」。

吸收網友們的建議後，原PO後來更新文章表示，「這是個寶貴的面試經驗，是我經驗不足，我會深深反省並改善提問方式，並朝向未來繼續找尋合適的位置！」

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