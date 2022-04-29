女生日限動「iPhone13出來了」　男私訊：就是破...不起訴原因曝

▲女子不滿被私訊「就是破」控告網友公然侮辱，結果不起訴（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉昌松／台北報導

1名女網友去年生日前，在IG限動發圖文，寫著「iPhone13快出來了」，有網友留言「破麻」、「好手好腳PROMA」，女子怒告9人公然侮辱，其中家住台北的楊姓男子因為私訊「就○是○破」挨告，他解釋是iPhone的原廠廣告諧音，覺得好玩，台北地檢署以私訊並非公然散布為由，29日處分不起訴。

這名女子在IG、Youtube都設有個人專屬帳號，2021年9月間，她在IG限動發出1張個人照片，圖內鑲字「我的生日快到了，iPhone 13快出來了，我很喜歡」，不少網友祝賀生日快樂，也有網友問女子是否向人要生日禮物，還有些人以「破」字為主題，留下各式各樣的不雅言論。

楊姓男子挨告後解釋，iPhone 13的原廠廣告「就很PRO」，他覺得「PRO」諧音是「破」很好玩，所以私訊給女子「就○是○破」，而檢察官調查後則認為，楊男只是以私訊方式傳給女子，縱然可能有些字眼讓人不悅，但不符合公然侮辱的公開散布要件，因此處分不起訴，至於其餘挨告網友，有些身分待查證，有些則在其他各地檢署偵辦中。