中央大學外宿生「被匡列遭驅逐」　房東惡行曝！過來人：欺善怕惡

▲國立中央大學。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者黃品臻／綜合報導

在外租屋的大學生竟因被匡列遭到房東驅逐？一名中央大學的學生向《ETtoday新聞雲》爆料，朋友在學校附近租房，近來由於校內疫情爆發，朋友也被匡列，然而房東卻在此時以「可能確診」為由，將朋友從租屋處趕出去，讓他氣得貼出房東惡行，沒想到，文章竟釣出不少曾與房東「交手」過的學生。

這位學生在Dcard上以「匡列被房東要求退宿」為題發文，踢爆中央大學附近的惡房東行徑，他提到，朋友在學校附近租屋，由於近來學校疫情大爆發，朋友也被匡列，雖目前為止PCR、快篩皆是陰性，但房東卻以「可能確診」為由把原PO朋友趕出去，然而原PO朋友已經在那住了1年3個月，突然被趕，也不知該去哪裡落腳。

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原PO表示，「房東後來有點發現站不住腳了，開始瘋狂打溫情牌，說什麼他支氣管有問題不能感染，總之在學校還沒有停課的情況下，我朋友也回不了家，現在被趕出去直接露宿街頭，事情的經過都已錄音，雲端、電腦多點備份。」

▲原PO朋友因被匡列遭到房東驅逐。（圖／翻攝自Dcard）

此外，原PO還貼出房東在朋友租屋處電梯、門口的公告，公告上寫著，「有鑑於新冠肺炎肆虐，為保障所有房客健康，如被衛生局通知匡列為居家自主健康管理者，或曾與確診者足跡重疊者，『請勿隱瞞並主動告知房東』且『回家』確實做好居家健康管理，『嚴禁本人或供他人利用本棟樓做為居家隔離處所』，如有違規以違約論，相關清潔、消毒及聲譽毀損所衍生費用由違約者負擔、賠償，不得有異」。他也在文中提醒同校學生要注意這樣的惡房東、保護自身權益。

沒想到，文章竟釣出不少同校學生，留言分享自己與該名房東的接觸經驗，「她本來就是惡房東，之前不敢簽約，沒事是幸運，出事的話她的合約根本在坑你」、「感覺就是我住的這棟，電梯裡的公告超傻眼」、「還好我沒簽下去」、「我記得之前原本要租，然後看到之前有人的心得文就算了」、「我朋友之前跟他有糾紛，結果他找朋友去跟那個房東講電話，房東以為是黑道，糾紛就解決了，標準的欺善怕惡」。

事實上，內政部官網的防疫訊息專區中有表明，「房東不得以房客因染疫而拒絕其居住，亦不得因其有居家檢疫等情形而歧視其合法租屋權益；若違反者，依法將可處最高15萬元罰鍰並要求限期改善」。內政部呼籲，房東在疫情期間應共體時艱協助房客，避免不當終止租約及要求搬遷；同時也提醒房客，若受到房東不當對待，可即時通報地方主管機關協助。