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IG限動「解鎖新功能」網喊終於等到！　一票人超不習慣：一直按錯

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram）

▲IG新功能上線後，不少網友直呼終於等到了！點圖可放大。（圖／翻攝自Instagram）

記者曾筠淇／綜合報導

Instagram Reels昨天正式在台灣上線，只要簡單一鍵，即可打造15至60秒的創意短片。除此之外，就有網友更新Instagram後，注意到現在可以在限時動態新增「音樂」了！消息曝光後，底下大票用戶也直呼，「終於有了」、「終於沒有版權問題啦嗚嗚嗚」。

有網友在Dcard上，以「IG新功能可以放音樂了」為題發文，提到他點開限時動態後，發現功能列表中，多了「音樂」可以新增，而且選擇很豐富，就連小眾的歌曲也有機會找到；除此之外，音樂可以選擇秒數與段落，非常方便，不過有些帳號目前貌似還未有此功能。

貼文曝光後，底下不少網友也回應，「終於啊嗚嗚嗚好感動剛剛去試了！不然每次看國外的人用都顯示『你所在的國家沒有這個功能』」、「等好久了」、「終於！希望歌多一點」、「更新完就有了，終於啊」、「等好久終於可以用了」、「終於嗚嗚我超想用的，今天馬上來用」、「等好久了！每次看都不支援」、「這功能真的好讚」。

▲reels。（圖／Meta提供）

▲Instagram Reels昨天正式在台灣上線。（圖／Meta提供）

不過也有些網友表示，「但想找韓文歌都完全沒有欸，可是用小帳找就有」、「我已經最新版也沒有」、「中文歌詞全部都是簡體字（但也有網友均為繁體字）」。此外，還有些人說，「弄得跟抖音一樣」、「IG抖音化」、「看我把IG當抖音用」、「但是發文的跑到上面好麻煩」、「我也習慣按下面（發文），害我一直按錯」。

為了增加FB與IG聽覺的感官享受，Meta正式在台推出「音樂」功能，只要在限時動態中選擇「音樂」的貼紙，即可在「為你推薦」中探索音樂，另也可透過「瀏覽」自由選擇不同曲風、藉由「搜尋」功能找到指定音樂。而在觀看限時動態或Instagram Reels時，還可「儲存」音樂。

針對Instagram Reels部分，創意工具包含以下：

音訊：從Instagram音樂庫選擇音樂，為Reels增加趣味

長度：選擇15秒、30秒或60秒的長度上限，記錄生活樂趣

速度：為整段影片或指定段落加快或放慢速度，豐富視覺效果

特效：選擇特效創作Reels，多段影片可使用不同AR濾鏡，為創意加分

計時器：開啟後無須長按錄影鍵，釋放雙手讓運鏡更靈活，更盡情表現自我

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