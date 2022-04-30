婆婆嫌棄母奶太少「向鄰居討要」　邊熱邊嗆她傻眼！一票全搖頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

母奶不多，也不是這樣處理的吧？一名媽媽發文表示，寶寶目前剛滿一個月，由於自己的母奶沒有很多，因此會用母奶、配方奶給寶寶分配著喝，沒想到婆婆嫌母奶太少，竟跑去和鄰居抱怨，還從鄰居那拿了對方媳婦的母奶回家要餵寶寶，讓她相當傻眼，離譜行徑也掀起網友熱議。

這位女網友在Dcard上發文提到，自己的母奶沒有很多，因此寶寶滿一個月以來，都是以母奶、配方奶交錯著給寶寶喝。沒想到婆婆看不下去，竟跑去和鄰居抱怨原PO的母奶很少，而鄰居竟也「好心」地將媳婦的母奶拿給婆婆，讓婆婆直接帶了好幾包母奶回家。

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原PO表示，婆婆拿著母奶邊加熱，還邊對寶寶說，「你媽媽沒有ㄋㄟㄋㄟ，阿嬤去找ㄋㄟㄋㄟ給你喝喔」，讓她相當傻眼，要求婆婆以後不要隨便拿別人的母奶回家，卻被嗆「你有奶我就不用去和別人拿」。她打給老公訴苦時，老公也覺得很無言。

原PO認為，就算母奶沒有很多，也不願意寶寶就這樣突然喝陌生人的母奶，「我根本就不認識對方，當然還是會害怕及擔心，我是非常感謝鄰居這樣幫忙，但鄰居你有問你媳婦的意願嗎？」後續原PO老公回家後，就將剩下的母奶加熱用來幫寶寶洗澡，也算是不浪費別人的心意。

文章掀起不小討論，網友們都認為原PO婆婆的行徑很誇張，「欸那個千萬不要，你怎麼知道對方有什麼疾病，若是對方有b肝、hiv怎麼辦，然後母乳庫都是有嚴格檢驗才能捐贈的，媽媽本人還要抽血、母乳要受檢，現在的配方奶也是很有營養的」、「天啊真的不要欸，無法接受，母奶不夠配方奶也很好啊，我女兒只喝母奶一個月後我就退掉改全配方了」、「我以為這篇是我打的，我婆婆直接拿回家叫我餵，我都偷偷拿去倒掉」、「母奶如果有問題馬上影響到寶寶，喝配方奶一樣健健康康」。

▲不少網友都不能接受原PO婆婆向鄰居拿母奶的行為。（圖／翻攝自Dcard）