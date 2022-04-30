　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南也公布3張高清無碼照！首波酒駕累犯全公開　地點在這3區

▲因應酒駕新法上路，台南公布首波「全都露」之酒駕累犯相關資料。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因應酒駕新法上路，台南公布首波「全都露」之酒駕累犯相關資料。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

酒駕新法已於111年3月31日上路，對於酒（毒）駕違規累犯者，其累犯記錄自2019年7月1日起算，10年內如又酒（毒）駕再犯或酒（毒）駕拒測者，得公告其姓名、照片及違規事實，台南於30日上網公告首波酒（毒）駕累犯「完整」資料，交通局表示，公布累犯資訊是希望讓民眾警惕，切勿酒後駕車確保交通安全。

交通局交通事件裁決中心表示，依據新修正道路交通管理處罰條例第35條規定，如於10年內再犯酒（毒）駕規定並經裁處確定者，除了加重罰鍰、移置保管汽機車、吊銷駕駛執照及道安講習外，還會依新修正的酒駕累犯規定公布姓名、照片及違法事實。配合修法上路，交通局已於網站設置「臺南市酒（毒）駕及拒測累犯公布專區」(網址 https://traffic.tainan.gov.tw/Service/Roadsafety )，由交通事件裁決中心定期上傳公布。

交通局長王銘德指出，由於公布累犯者資訊不是取締後隨即公布，而是須待當事人受裁決處分確定後才能公布，市長黃偉哲相當重視酒駕對市民所產生的危險威脅，基於保護台南市民及用路人交通安全的公益正當目的，以及彌補新法上路實施前空窗期，要求台南市交通局、警察局率全國之先於3月起即實施針對以酒駕肇事致死、酒駕肇事重傷、酒駕肇事逃逸、受社會矚目酒駕新聞事件、因酒駕受裁決處分確定等5類重大酒駕事件，適時主動以公布去識別化個人資料方式，以達遏阻酒駕事件對市民及用路人的威脅風險，並指示交通局加速酒駕裁罰。

裁決中心表示，酒駕新法上路後，首批可公布完整資訊的酒（毒）駕累犯在完成酒駕裁決程序後，已於30日公布在「台南市酒（毒）駕及拒測累犯公布專區」，本次公布酒駕累犯名單有3位，違規地點分別在永康區、安平區及官田區，由於3人於2020年間均曾有酒駕違規紀錄，本次再犯，經審查已符合新法酒駕累犯公告規定，所以裁決中心依中央規定，完整揭露駕駛人姓名、照片等相關資訊於交通局網站專區，至於原因應空窗期實施的「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」配合第一波符合新法公布名單實施後，即日起暫停公布。

裁決中心再次提醒，酒後駕車會影響駕駛人反應速度及判斷力，增加發生交通事故的機率，請駕駛人千萬不要以身試法，成為酒駕黑名單，害人又害己。建議可搭乘大眾運輸或利用「指定駕駛」、「改搭計程車」、「酒後代駕服務」，共同維護交通安全。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►快搶！大瓶「蘭蔻小黑瓶」才2880元

ET快訊
快訊／台鐵「5／1臨時班表」出爐！　開行18列次區間快車
3國家被點名！　恐遭普丁毒手
6歲孩送急診PCR確診！　特殊症狀曝光
兒童新冠疫苗打不打？　兒科醫「1張圖」教你選
「北盜黑金城」傳奇起底！　一句話讓連千毅、勾惡停火
「基輔之鬼」驚傳戰死！　曾獨自打下40俄戰機
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

你壞壞！基隆雨衣大盜飛車連搶2人　身上搜出「乖乖」

台中女遭弟「水果刀刺胸」　男友送醫途中丟包！2男下場曝

快訊／嘉義鹿滿民宅火警！連燒4間　往灣橋方向暫時禁止通行

「道路猛獸」鬼切！休旅車遭KO撞橋墩　氣囊爆冒白煙畫面曝

台南也公布3張高清無碼照！首波酒駕累犯全公開　地點在這3區

從臨櫃到ATM就是要匯錢給美國男友　 警急喊：姊啊他是騙妳的

17歲女友幫求職　電腦工程師嫌薪資低！恐嚇「弄死你」判9月

髮廊員工遭經理賞「泡沬巴掌」　警這句話讓他崩潰！分局最新回應

載人妻摩鐵「吃東西」慘出包　他狠撞「5人抓姦團」下場出爐

運彩代操假的啦！獲利秒封鎖+刪除　詐團17人被逮查扣金色賓士

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

阿婆鬼切停樹蔭下躲太陽　騎士險撞上女兒嚇到尖叫

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

你壞壞！基隆雨衣大盜飛車連搶2人　身上搜出「乖乖」

台中女遭弟「水果刀刺胸」　男友送醫途中丟包！2男下場曝

快訊／嘉義鹿滿民宅火警！連燒4間　往灣橋方向暫時禁止通行

「道路猛獸」鬼切！休旅車遭KO撞橋墩　氣囊爆冒白煙畫面曝

台南也公布3張高清無碼照！首波酒駕累犯全公開　地點在這3區

從臨櫃到ATM就是要匯錢給美國男友　 警急喊：姊啊他是騙妳的

17歲女友幫求職　電腦工程師嫌薪資低！恐嚇「弄死你」判9月

髮廊員工遭經理賞「泡沬巴掌」　警這句話讓他崩潰！分局最新回應

載人妻摩鐵「吃東西」慘出包　他狠撞「5人抓姦團」下場出爐

運彩代操假的啦！獲利秒封鎖+刪除　詐團17人被逮查扣金色賓士

南投毒防中心擴編危害防制組　整合網絡資源輔導藥癮者復歸社會

五一連假火車停駛！台鐵輸運應變上網查　鐵警轉運疏導總動員

半裸按摩警局上演！警官爽享「2女前後服務」　她為救兒子拚了

南韓現役軍官向北韓駭客洩密！收受巨額虛擬貨幣　駭取軍事情報

威廉森等不及要簽54億大約　美記卻建議鵜鶘拿他換「復賽MVP」

你壞壞！基隆雨衣大盜飛車連搶2人　身上搜出「乖乖」

兒童穿越道路事故高達八成　誰敢讓孩子自己上學？

首款唾液快篩審核過關　侯友宜：新北做好配套處理

快訊／台鐵「5／1臨時班表」出爐！開行18列次區間快車

3+4居家隔離新制上路　嘉義縣籲准「防疫照顧假」

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

社會熱門新聞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

鳳梨譙連千毅內幕曝　全因「大甲媽遶境」這張照

狼叔性侵2姪女誇乳暈小　騙傳教懷孕照做

即／高雄驚爆弟殺兄　棉被蓋身伴屍7天　

板橋婦一生坎坷　因100元遭逆子推下樓慘死

屏東男徵婚被騙了！她拿走iPhone13秒消失

涉掏空1億400萬！知名手遊公司負責人遭聲押禁見

苗公布酒駕累犯　5人姓名大頭曝光

中興大學畢聯前會長「捲款172萬元」害畢業生！警方回應了

即／手遊公司「真好玩」爆掏空案！負責人羈押禁見

雙載遊合歡山摔車好友爆頭亡！輕判原因曝

「北盜黑金城」傳奇起底　一句話讓連千毅、勾惡停火

更多熱門

相關新聞

台南2022建築園冶獎獲16座大獎殊榮

台南2022建築園冶獎獲16座大獎殊榮

「2022建築園冶獎」由社團法人高雄市建築經營協會主辦，4月26、28日進行公共、校園建築景觀、社區文化景觀營造，以及大樓建築景觀類決選，經歷嚴謹的評審過程後，本年度台南市政府公部門共有13案榮獲獎項殊榮，私部門共有3案大樓獲得獎項，成果相當豐碩。

苗公布酒駕累犯　5人姓名大頭曝光

苗公布酒駕累犯　5人姓名大頭曝光

院檢大論戰　司法院、最高法院同回應

院檢大論戰　司法院、最高法院同回應

台南市議會感恩慈暉情活動

台南市議會感恩慈暉情活動

台南員警4人染疫

台南員警4人染疫

關鍵字：

酒駕新法台南公布首波全都露酒駕累犯

讀者迴響

熱門新聞

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

具俊曄再添新刺青「高調示愛大S」！　細節閃瞎網

中興大學畢聯前會長「捲款172萬」跑了

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

首款唾液快篩通過！她：又是這家？

清涼妹等紅燈狂扭16秒！網笑猜真實動機

鳳梨譙連千毅內幕曝　全因「大甲媽遶境」這張照

連千毅槓勾惡！　雪碧隔空酸爆

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面