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苗栗公布第一批酒駕累犯　5人「全名、無碼大頭照」曝光

▲▼苗栗監理站首批5名酒駕累犯曝光　公布姓名照片激發羞恥心以防再犯。（圖／苗栗監理站）

▲苗栗監理站28日公布第一批酒駕累犯。（圖／苗栗監理站）

記者趙蔡州／綜合報導

為防制酒駕悲劇上演，政府今年1月通過修法，對於多次酒駕違規又再犯者，或酒駕慣犯拒測者，監理機關得公布其姓名及照片。新竹監理所苗栗監理站28日公布第一批苗栗縣籍5名酒駕累犯，全部都是在4月時再次違規，符合新法10年內酒駕累犯須公告規定。

立法院今年1月修正《道路交通管理處罰條例》第35條第3項、第5項規定，對於多次酒駕（毒駕）違規的再犯者，自2019年7月1日開始計算，10年內若又有酒駕或酒駕拒測等行為，監理機關得把違規者的姓名、照片及違規事實，公告在網站上，希望能以此激發當事人羞恥心，降低酒駕或毒駕再犯情事。

新法3月31日實施後，至4月28日期間內，苗栗縣總共有5名酒駕再犯者，性別均是男性，違規地點分別在苗栗市、頭份市、後龍鎮及三義鄉等地。

除了公布酒駕（毒駕）累犯者的姓名、照片外，酒駕新制還包含加重酒駕刑罰，增加刑度及罰金；酒駕同車乘客「連坐罰」，提高至6千元以上、1萬5千元以下；強制配備酒精鎖等。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▼苗栗監理站28日公布第一批酒駕累犯。（圖／苗栗監理站）

▲▼苗栗監理站首批5名酒駕累犯曝光　公布姓名照片激發羞恥心以防再犯。（圖／苗栗監理站）

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