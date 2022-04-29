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台南員警4人染疫　陳怡珍關切基層員警防疫措施

▲台南市議員陳怡珍關心台南市警局員警染疫情況，希望市警局長方仰寧多關心員警防疫措施。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員陳怡珍關心台南市警局員警染疫情況，希望市警局長方仰寧多關心員警防疫措施。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有關台南市警方傳出有人確診，29日台南市警察局局長方仰寧證實目前已有4名員警染疫，其中有1位內勤、3位是外勤人員，皆為輕症，已啟動關懷慰問機制。

台南市議員陳怡珍表示，員警的勤務繁雜且多樣化，必須經常在外接觸不同人士，增加許多染疫風險，保護照顧好警察人員很重要，為了讓員警能即時知道自己身體狀況，準備快篩試劑有其必要性。除此之外，目前市警局要求基層人員分流上班，但陳怡珍接獲許多陳情，反映警方勤務繁重，原先人力就已經很吃緊，再分流下去造成大家的負擔更加沉重，對執勤上造成困擾，導致基層人員上班壓力很大。

陳怡珍說，警察工作不像一般民間公司可以在家辦公，只要一分流，外勤的人力減少，工作量卻相同，無形中增加個別壓力，而分流後是否真的能減少染疫風險，陳怡珍籲請方局長再三考量。更甚者，前陣子局本部還下令「盡量不要泡茶」以減少染疫風險，陳怡珍直呼，連這麼小的事情都要採用強制規定的模式，令人匪夷所思！相信員警會做出保護自己的行為。

對此，警察局方局長表示，因為一個所的警力有限，只要成為密切接觸者就要被隔離、減少人力，因此採取相關防疫措施，拜託員警同仁們相忍為防疫，也會降載一些不必要的工作。

對於經常發生交通事故的路口，陳怡珍希望警方能與交通局連動，隨時主動更新交通事故統計資料，避免產生時效上的落差，以即時改善危險的交通環境，減少憾事發生。

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