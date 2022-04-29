台南市議會感恩慈暉情活動　不出門也可以看

▲台南市議會與市府合辦的「感恩慈暉情」系列活動，29日開始一連3天晚上在議會廣場舉行，郭信良議長宣布，表演將在議會臉書粉絲專頁直播。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會與市府合辦的「感恩慈暉情」系列活動，29日開始一連3天晚上在議會廣場舉行，由於近日台南市新冠肺炎疫情升溫，為避免疫情擴散，郭信良議長宣布，這3天的表演將在議會臉書粉絲專頁直播，讓市民鄉親們不出門也可以看表演。

郭信良議長指出，這3天的表演團體分別為29日慈濟高中打擊樂團及台南在地「悸動元素打擊樂團」，30日永仁高中國中部舞蹈班及舞動生活舞蹈教室，以及5月1日奇美曼陀林樂團A團，表演者都在舞台上，不會與觀眾互動，所以除了線上看直播，也歡迎民眾自由到場欣賞。

郭信良議長強調，台南市議會廣場空間寬闊，觀眾席座位間隔很大，已經大幅減少群聚的風險，加上這次表演節目都十分精采，實在是母親節這一檔活動的首選，建議市民們仍可帶著媽媽前來，在晚風中悠閒地沈浸在難得的表演裡。

除了音樂及舞蹈表演，台南市議會也為大家在防疫生活中帶來小確幸。這3天每晚7時半起，前來欣賞表演的民眾在議會臉書專頁按讚並分享者，前200名都可以獲贈小禮物，詳情請至議會臉書專頁查詢。