快訊／民進黨大安文山6搶5出爐　簡舒培第一、口譯哥、殯葬二代出線

▲阮昭雄交棒給「口譯哥」趙怡翔。（資料照／翻攝自趙怡翔臉書）

記者呂晏慈／台北報導

2022台北市議員選戰倒數，民進黨29日公布台北市第6選區（大安、文山）初選民調結果，在「6搶5」競爭態勢下，最終由現任議員簡舒培、王閔生、湧言會新人「口譯哥」趙怡翔、在地里長詹晉鑒、殯葬業仁本集團二代陳聖文出線。

民進黨今年在大安、文山選區維持提名5席，呈現「6搶5」局面，除了表態爭取連任的現任議員新系簡舒培、蘇系王閔生，還有湧言會議員交棒給「口譯哥」趙怡翔，另還有文山區萬興里長詹晉鑒、綠色友誼連線陳唐博、英系支持的殯葬業仁本集團二代陳聖文，新人老將呈現激戰。

根據初選民調結果，簡舒培以28.23％民調最高出線，其次為獲得新人加權的趙怡翔23.53％、王閔生18.62％、新人陳聖文16.6％、詹晉鑒9.82％，至於陳唐博雖有新人加權，仍以3.21％落敗未能獲得提名。

此外，民進黨中央今天上午公布，29日晚間將執行台北市第2選區（內湖、南港）初選民調作業，該選區有6人登記搶4個提名，競爭同樣激烈。

▲民進黨公布台北市議員第六選區初選民調結果。（圖／民進黨提供）

▲陳聖文獲得英系力挺。（資料照／翻攝自陳聖文臉書）

▲簡舒培繼續爭取連任。（資料照／記者林敬旻攝）