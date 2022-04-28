快訊／民進黨士林北投初選8搶5出爐　林延鳳第一、「焦糖哥哥」掰了

▲英系立委為「焦糖哥哥」陳嘉行站台。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市議員選戰年底登場，民進黨28日中午公布第一選區士林、北投區初選電話民調結果，此次老將加上新人「8搶5」參選爆炸，最終現任議員鍾佩玲、陳慈慧、林世宗，還有湧言會林延鳳、新潮流陳賢蔚出線，英系力推的「焦糖哥哥」陳嘉行儘管有新人加權，仍然以倒數第二未通過初選民調考驗。

回顧過去選戰過程，2014年民進黨曾在士林、北投區創下6席全壘打的紀錄，2018年也維持提名6席的策略，但碰到時任高雄市長候選人韓國瑜的「韓流旋風」，加上小黨加入競逐，最終席次腰斬只剩下現任3席鍾佩玲、陳慈慧、林世宗，當時以新人身份參選的陳賢蔚則是該年落選頭。

2022台北市議員選舉，由於士林、北投區人口減少，總席次減少1席，因此民進黨也決定少提1席、總共提名5席，老將加上新人包括現任議員鍾佩玲、陳慈慧、林世宗，非現任議員則有湧言會林延鳳、新潮流陳賢蔚、英系陳嘉行（藝名焦糖哥哥）、紀政姪子紀建漢、在地里長許智全競逐，戰況相當激烈。

根據民進黨公布初選民調結果，民調最高為獲得新人加權的林延鳳18.62％、其次為現任議員林世宗16.56％、上屆選舉落選頭陳賢蔚15.34％、現任議員鍾佩玲14.68％、現任議員陳慈慧11.56％，而陳嘉行雖有新人加權但民調成績僅8.59％、紀建漢10.96％、許智全3.71％。

此外，民進黨今天上午公布，28日晚間將執行台北市第5選區（中正、萬華）、第6選區（大安、文山）初選民調作業。

▲民進黨公布台北市議員第一選區初選民調結果。（圖／民進黨提供）

▲湧言會力挺林延鳳。（資料照／翻攝臉書）

▲民進黨立委吳思瑤子弟兵陳賢蔚。（資料照／記者屠惠剛攝）