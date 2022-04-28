「焦糖哥哥」披綠袍選議員？　士林北投8搶5民調今出爐

▲英系立委力推陳嘉行參選。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市議員選戰年底登場，民進黨27日進行第一選區士林、北投區初選電話民調，由於老將加上新人參選爆炸，包括現任議員鍾佩玲、陳慈慧、林世宗，還有湧言會林延鳳、新潮流陳賢蔚、英系陳嘉行（藝名焦糖哥哥）、紀政姪子紀建漢、在地里長許智全均積極催票，「8搶5」戰況異常激烈，該民調結果預計在28日中午揭曉，引發政壇高度關注。

回顧過去選戰過程，2014年民進黨曾在士林、北投區創下6席全壘打的紀錄，2018年也維持提名6席的策略，但碰到時任高雄市長候選人韓國瑜的「韓流旋風」，加上小黨加入競逐，最終席次腰斬只剩下現任3席鍾佩玲、陳慈慧、林世宗，當時以新人身份參選的陳賢蔚則是該年落選頭。

2022台北市議員選舉，由於士林、北投區人口減少，總席次減少1席，因此民進黨也決定少提1席、總共提名5席，老將加上新人包括現任議員鍾佩玲、陳慈慧、林世宗，非現任議員則有林延鳳、陳賢蔚、陳嘉行、紀建漢、許智全8人都加入競逐，戰況相當激烈。

▲新潮流的陳賢蔚再度挑戰士林、北投初選。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲湧言會力挺林延鳳。（資料照／翻攝臉書）