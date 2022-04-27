颱風恐生成！連假溼答答　全台連下3天

▲賈新興說，下周一、下周二受熱帶性低氣壓外圍水氣移入影響，各地有雨。（圖／翻攝賈新興YouTube）

記者陳俊宏／綜合報導

五一連假天氣出爐！天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋今天（27日）表示，擾動低壓在下周有逐漸從南海移往台灣的機會，甚至不排除在移動期間增強為熱帶性低氣壓或颱風。氣象專家賈新興則說，周日各地有短暫陣雨，下周一、下周二各地有雨。

賈新興說，周四東半部有零星短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫陣雨；周五晚上東北風增強，北部及東半部有局部短暫陣雨， 午後北部山區及花東交界有雷雨。

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賈新興分析，周六、周日東北風影響，北部及東北部天氣較涼，其中周六北部及東半部有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨；周日各地有短暫陣雨，南部和東南部有陣雨或雷雨。

▼周日起全台有雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



賈新興表示，周五南海熱帶性低氣壓生成機率高、成颱機率低，下周一、下周二受熱帶性低氣壓外圍水氣移入影響，各地有雨，中南部局部地區雨勢大。

賴忠瑋則提到，擾動低壓在下周有逐漸從南海移往台灣的機會，甚至不排除在移動期間增強為熱帶性低氣壓或颱風，不過因為還有將近一周的時間，加上春天天氣多變不好掌握，變數還很大。

賴忠瑋說，但不管會不會形成颱風，下周台灣到南海北部附近，都有可能位於一個相對低壓的不穩定環境，降雨機率較高，容易有午後雷雨及局部較大雨勢，不至於像本周相對晴朗穩定，在規劃下周行程時要特別留意。

外界關心近期是否可能有颱風生成，中央氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，因各家模式存在分歧度，模式做出來3、4天後的熱帶系統結果不準，因此屆時靠近台灣程度和發展強度，都還要再觀察。