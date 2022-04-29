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五一連假鐵路罷工！台9線「類火車」疏運　花蓮警嚴陣以待

▲▼花蓮警分局為因應「類火車」方案，規劃警力調節車站附近交通」維持「類火車」路線順暢。（圖／花蓮警分局提供，下同）

花蓮警分局為因應「類火車」方案，規劃警力調節車站附近交通」維持「類火車」路線順暢。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

5月1日台鐵罷工停駛，為疏運花蓮旅客，交通部推出由公路客運取代鐵路沿台9線行駛，以「類火車」方式紓解交通。儘管近期疫情加劇，同期旅遊人數銳減，但統計相關數據指出，5月1日轉乘返鄉人數恐達上萬，花蓮往返台東方向將以55輛遊覽車疏運，每30分鐘發車1次；花蓮往返台北則是100輛遊覽車，每10分鐘發車1次。

花蓮警分局為應對「類火車」方案，已規劃警力調節車站附近交通、協助民眾穿越道路並取締臨時停車及併排停車，以維持「類火車」路線順暢。

為彈性應變人潮與車流變化，花蓮警分局將配合「類火車」時段安排自上午8時至晚間22時之交通勤務，且為了減少同仁染疫風險，每日勤教時段必定提醒執勤同仁隨時注意自身健康狀況，遵守落實防疫工作，堅持戴口罩、手部消毒。

▲▼花蓮警分局為因應「類火車」方案，規劃警力調節車站附近交通」維持「類火車」路線順暢。（圖／花蓮警分局提供，下同）

五一連假期間「類火車」方案之推行，可能會產生車站附近人潮與車潮，警方提醒用路行人，行經路口時務必默念口訣「車輛慢看停，行人停看聽」：

一、 車輛慢看停：慢（接近路口，減速慢行）、看（隨時擺頭察看左右及後方有無人車）、停（暫停，讓行人穿越道上的行人先行）。

二、 行人停看聽：停（穿越道路前先停下，在安全處等候）、看（左看右看再左看，並注意轉彎車）、聽（隨時聆聽四方車輛聲音來向）。
路口安全人人有責，請所有用路人建立「路口停讓」正確觀念，讓路口不再成為虎口，旅客開心出門，平安回家。
 

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