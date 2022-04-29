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富岡水環境巡守隊　榮獲110年度全國優良巡守隊優良獎

▲富岡水環境巡守隊，榮獲110年度全國優良巡守隊優良獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲富岡水環境巡守隊，榮獲110年度全國優良巡守隊優良獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

行政環境保護署舉辦全國優良巡守隊評鑑，台東富岡水環境巡守隊全體隊員的共同努力與台東縣環保局的輔導，善用自然資源，透過觀光、漁獲、地質公園、在地創生、推動環境教育環保小學堂及生態調查，遴選代表台東縣參加，在水環境守護推廣及特色發展等項目指標表現優異，評核為110年度全國優良巡守隊優良獎。

台東縣環保局指出，富岡水環境巡守隊協助維護觀光遊客眾多的港口周邊環境，定期巡檢、清理水岸環境及河川水質檢測，如發現非法棄置垃圾或水體污染情事，則立即通報環保局前往稽查，提升污染處理效能，也配合環保局相關離島政策宣導，如「離島多背1公斤，離島環境亮晶晶」推廣活動後續的資源回收物處理和飲用水共享平台宣導等，默默辛勞付出，不遺餘力的推動水環境保護。

環保局說明，台東縣目前共成立有9隊水環境巡守隊，總計有180位水環境巡守志工，參與環境巡檢及通報作業等，並舉行許多環境教育宣導及導覽解說，以實際行動付出對環境的關心與愛護，多年來更是同心協力推動水污染防治等環保工作，盡心守護環境水體。除了一同維護環境，在未來也將盡力協助各隊發展在地特色，帶領更多民眾加入守護水環境。

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