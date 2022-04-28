兒少保護服務大邁進　4月兒童月臺東「家關員」服務起跑

▲4月兒童月台東「家關員」服務起跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每年4月30日是「國際不打小孩日」，主要精神及宣導標語是「邀請每位成人試試看不要打小孩，至少在這一天不要打，也許你會發現，將來的每1天，你都不需要打」，為讓每1筆通報案件都能獲得最佳保護及持續的關懷，台東縣今年特別召募30名家庭關懷訪視員，並於4月起投入訪視。

縣長饒慶鈴表示，台東縣109年兒少通報件數有1,982件，其中兒少遭受不當對待的案件有439件(佔兒保通報件數的22%)，110年兒少通報件數有1,826件，其中兒少遭受不當對待的案件有497件(佔兒保通報件數的27%)，111年1月至3月兒少保護通報件數有511件，其中兒少遭受不當對待的案件有164件(佔兒保通報件數的32%)，讓我們看到社會大眾對於兒少受到不當對待或未獲得妥適照顧的情事，都有敏銳的通報意識。

台東縣政府今年初召募家庭關懷訪視員(家關員)，並於3月12日至13日已針對召募的30名家關員進行教育訓練， 4月兒童月正式投入兒少家庭關懷訪視行列。家關員從友善、關懷的角度與兒少家庭建立關係，每個兒少家庭以3個月為服務期程，每月訪視2次，家訪時針對兒少與家庭的相關需求，提供情緒關懷、居家環境建議、親職經驗分享、物資與資訊提供等立即性簡易服務。