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大陸 大陸焦點 特派現場

長沙6層大樓坍塌「內有電影院、餐廳」有學生疑失聯！驚悚畫面曝

記者鄭思楠／綜合報導

湖南長沙醫學院後街的一棟舊式樓房今（29）日中午突然發生坍塌事故。有網友上傳該棟樓倒塌前的照片，顯示有6層高，建築內有奶茶店、影院、餐廳等。影片顯示，現場揚起巨大灰塵，有人陸續被抬出送醫救治。據陸媒最新披露，湖南長沙醫學院疑似有學生失聯。

現場照片顯示，該樓倒塌後，廢墟堆到兩層高，側面未倒塌的樓房也有部分受損。現場有醫護人員將傷者抬上救護車，旁邊有人搭設了靈堂。

▲▼湖南醫學院附近一棟6層樓房突然坍塌。（圖／翻攝自橙柿互動）

▲疑似有學生失聯。（圖／翻攝自橙柿互動）

據《極目新聞》報導，附近一商戶表示，當日中午12時許，自己在店內突然聽到巨響，腳底也傳來震動，「出門一看發現是旁邊的樓塌了。」商戶表示，該樓建成有十多年，一樓有門面有商戶，樓上有住戶。

事故發生後，湖南省長沙市消防救援支隊指揮中心接報警後立即調派10個消防救援站23輛消防車，134名消防救援人員、4條搜救犬前往現場處置。

▲▼湖南醫學院附近一棟6層樓房突然坍塌。（圖／翻攝自橙柿互動）

▲坍塌大樓前後對比圖。（圖／翻攝自橙柿互動）

12時50分許，首批消防救援力量到達現場。經初步了解，坍塌建築位於長沙醫學院北門附近，為6層半磚混結構，建築面積約800平方米，1樓為商店、2樓為飯店、3樓為私人影院、4到6樓為家庭旅館，6樓以上閣樓為自住房。

據《橙柿互動》報導，事發後，微博上一些網友在發布尋人信息，其中包括多名長沙醫學院學生。長沙醫學院一名學生表示，「我們要找兩個班上同學，中午學校附近房子出事之後，已經3個小時聯繫不上。」下午3點10分左右，長沙醫學院辦公室一名工作人員回應，目前學校還在緊急排查學生情況，到時候會發布相關信息。

目前，救援力量仍在開展救援。

▲▼湖南醫學院附近一棟6層樓房突然坍塌。（圖／翻攝自橙柿互動）

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