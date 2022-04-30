長沙6樓透天倒塌「逾30人失聯」！習近平指示：不惜代價搜救

▲長沙一棟舊式透天倒塌。（圖／翻攝自橙柿互動）



記者柯振中／綜合報導

湖南長沙29日發生倒塌事故，一棟透天房屋突然坍塌，導致許多人失聯，事件發生當下，屬於午餐時間，因此人潮眾多，截至目前仍有30多人沒有找到。對此，大陸國家主席習近平做出指示，務必不惜代價搜救、並徹查事故主因。

這起事件發生在29日中午，倒塌的樓房裡面有餐廳、網咖、旅館、麻辣燙店等店家，當時屬於午餐時間，因此樓內人數較多，雖然已經立刻展開搜救，但仍有30多人失聯。

對此，習近平表示，務必不惜代價搜救受困人員，並全力救治傷者、安排好後續的安撫及善後工作，現場人員也要科學施救，避免二次災害發生。

▼事故發生後，習近平也做出指示。（圖／翻攝自橙柿互動）



習近平要求，必須徹查事故主因，依法追究責任，從嚴處理相關負責人，並要及時發布權威訊息。習近平說，近年已多次發生房屋倒塌事故，造成許多人傷亡，後續要對全國自建房屋的安全展開整治，徹查隱患、及時解決，以防範各種重大事故發生。

大陸國務院總理李克強也要求，救難人員應把握黃金救援期間，盡最大的努力減少傷亡，同時妥善安撫家屬、進行善後工作，還要公開透明、發布搜救進度。目前搜救工作仍在持續進行當中，詳細事故原因仍待後續調查。

▼長沙事故發生後，習近平、李克強都出面指示，要盡力搜救、嚴加追查。（圖／翻攝北青報）



據了解，發生事故的地點位在長沙醫學院的北門附近，總共為6層樓高，建築面積約800平方公尺，1樓為商店、2樓是餐廳、3樓則是私人影院，4到6樓是家庭旅館，6樓以上則是頂樓加蓋，是一般民眾的自住房。

事故發生後，也有多名長沙醫學院的學生失聯，因此網路上出現許多尋人消息，校方也在緊急調查學生的人身安全狀況。

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