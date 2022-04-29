快訊／黃偉哲與確診者同桌用餐被居隔　快篩結果出爐

記者林悅／台南報導

台南市一名確診者28日PCR報告陽性確診，衛生局人員隨即展開疫調作業，發現黃偉哲市長4月27日晚上曾與該名確診者同桌用餐，為確保市政運作，黃市長自28日晚間10時30分起開始進行居家隔離，預計隔離至4月30日結束，黃市長快篩結果為陰性。

▲台南市長黃偉哲因與確診者同桌用餐被匡列居隔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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衛生局說明，依照指揮中心目前「重點疫調」定義，同桌用餐者不需匡列居家隔離，但市府以高規格防疫態度謹慎面對，因此黃市長昨日晚間10時30分接獲衛生局通知後，便開始進行3+4居家隔離措施，隔離期間預計至4月30日結束，後續4天為自主防疫。

指揮中心4月25日公布實施之「重點疫調」，以確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸者為密切接觸者；密切接觸者包含同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事(以九宮格方式認定)，以因應本土疫情，強化防疫量能。



黃偉哲在臉書發文指出：「是的，我進行居家隔離了。昨天深夜，衛生局通知我，我曾和確診者同桌共餐。雖然依指揮中心目前的重點疫調定義，同桌者無須匡列，但市府以高規格防疫態度謹慎以待，我仍自主進行3+4居家隔離措施，居家隔離3天，加上4天自主防疫。我也立即進行快篩，結果，是陰性。」

黃偉哲：「市政和防疫工作，我會透過 #視訊與通訊進行，市府運作不斷電，防疫記者會照常舉行，天天向您報告。不能出席的活動，也請大家見諒。還有，能不能建議我，居家隔離期間可以做什麼事情?」。

