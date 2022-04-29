師控遠距教學領嘸鐘點費　教育部：在家遠距屬「正常出勤」要給薪

▲教育部解釋教師在家遠距屬「正常出勤」要給薪。（圖／pixabay）



文／中央社

校園COVID-19疫情持續，教育團體反映有教師隔離在家遠距教學，學校卻不給鐘點費。教育部今天解釋，在家遠距屬「正常出勤」要給薪，幫忙維持教室秩序教師，也可另外給鐘點費。

全國教育產業總工會（全教產）昨天發出新聞稿指出，依照COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫停課標準下，會發生教師須在家隔離、遠距教學，班上學生仍照常到校的情況，學校須另外安排一名教師在教室現場協助，衍生鐘點費要給誰的爭議。

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全教產指出，有學校自行解讀，只把鐘點費發給現場協助教師，導致在家遠距的教師付出勞務，卻沒獲得報酬，對領鐘點費的本土語言教學支援人員影響尤其大。

教育部今天以文字回應中央社指出，教師在家遠距教學，仍屬「正常出勤」，待遇比照原薪給支給，學校不能扣除鐘點費。至於在教室協助維持有效遠距教學的「合作教師」，也可依照「高級中等學校跨校選修或預修課程數位遠距教學實施要點」，另外核實發給鐘點費。

依照上述要點，「合作教師」的工作包括維護教室秩序、輔助課程、排除設備障礙、現場緊急事件應變等。為方便人力調度，可由不同領域科目教師協助。

另外，全教產也提到，有學校採「預防性停課」，要求教師隔天不可入校而去快篩，被要求請事、病假。教育部解釋，教師如果不是「確診個案」或「密切接觸者」，目前沒有適用的相關假別；如果學校規劃線上遠距教學，則屬正常出勤，就不涉及請假。