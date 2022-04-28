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單日確診破萬　他好奇「還要回鄉過母親節」？答案竟一面倒

▲▼淡水,淡水老街,觀光景點,人潮,微解封,人潮洶湧。（圖／記者周宸亘攝）

▲確診數激增，他好奇「母親節還要回家」，網友一面倒批太恐慌。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一年一度母親節即將到來，不過近期本土疫情升溫、確診數不斷升高，許多人行程受到影響。一名網友在批踢踢疑惑說，如今染疫人數節節攀升的時刻，堅持母親節回家與媽媽慶祝的人有多少，還是說反正就只是輕症，加上疫苗三劑都打了，所以不用害怕，「回家娛樂母親為要」。貼文一出引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，在確診人數不斷上升的情況下，仍堅持五一行程的人有多少、堅持母親節回家與媽媽慶祝的人有多少，「還是說反正就只是輕症，疫苗都打三劑了，不用怕，反正不會那麼倒楣是中症以上，母親節仍然要回家孝親娛樂母親為要」。

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貼文一出立刻引發網友熱議，多數人認為原PO太過恐慌，「餐廳都訂好了」、「吃爆啊，你躲過今天，下禮拜就沒事嗎」、「打了還恐慌，那到底幹嘛打，搬去深山吧」、「打算這輩子都不回去了嗎」，也有人說「昨天已經被家人通知母親節別出去吃，也別回去過節吃蛋糕，老人家有時比我們更緊張」。

儘管多數網友認為，母親節還是可以回鄉慶祝，但有不少人改變行程，把原本外出聚餐，改在家中進行。百貨業者就針對不想外出的民眾推出特殊服務，像是遠百、環球購物中心重啟外帶快取服務，讓消費者免進店就能拿餐，SOGO則推出外送滿額現折優惠，新光三越則針對自家skm eats外送服務推不限金額免運。

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