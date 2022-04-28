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醫生戴「佩佩豬面具」幫孩子篩檢　照片讓爸媽暖哭：太用心了

▲▼醫戴「佩佩豬面具」篩檢 暖哭爸媽。（圖／翻攝自花蓮慈濟醫院網站）

▲醫生變身「佩佩豬爸爸」替孩子篩檢，模樣讓家長直呼暖心。（圖／翻攝自花蓮慈濟醫院網站）

記者趙蔡州／綜合報導

本土單日新增確診28日首次破萬，兒童感染人數也持續攀升，許多孩子停課在家居隔，或被爸媽帶去快篩與PCR，不過要讓孩子乖乖接受「戳鼻子」，真的是一件困難的事情。花蓮慈濟醫院團隊日前就分享了兒童快篩3要訣，還有醫生特別戴上「佩佩豬爸爸」面具，希望能降低孩子恐懼，讓家長們看了相當暖心。

▲▼醫戴「佩佩豬面具」篩檢 暖哭爸媽。（圖／翻攝自花蓮慈濟醫院網站）

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▲花蓮慈濟醫院兒科團隊特別準備卡通面具，希望能降低孩子篩檢時的恐懼感。（圖／翻攝自花蓮慈濟醫院網站）

花蓮慈濟醫院承辦社區快篩站，4月25日至5月1日每天上午11點30分起提供民眾採檢。醫務秘書李毅表示，考量到兒童感染是不少家長擔憂的部分，快篩站每天都會出動1位小兒科醫師協助採檢，也自製「兒童快篩三要訣」海報，讓家長能一起協助孩子篩檢。

小兒科醫師張育晟表示，家長協助兒童快篩3要訣，包含「要固定」、「要緊靠」及「要支撐」，家長用雙腳夾緊固定，再用雙手環抱固定孩子手部、頭部，避免孩子因閃躲而受傷，「小朋友會因為害怕而閃躲，所以希望父母能一起協助孩子快篩」。

▲▼醫戴「佩佩豬面具」篩檢 暖哭爸媽。（圖／翻攝自花蓮慈濟醫院網站）

▲▼醫戴「佩佩豬面具」篩檢 暖哭爸媽。（圖／翻攝自花蓮慈濟醫院網站）

▲花蓮慈濟醫院兒科團隊特別準備卡通面具，希望能降低孩子篩檢時的恐懼感。（圖／翻攝自「花蓮慈濟醫院」臉書）

兒科病房副護理長宋景歡也建議，可以先用孩子聽得懂的方式，簡單說明篩檢步驟外，讓孩子攜帶喜愛的玩偶或玩具，在篩檢時能抓著也可以增加安全感，或是請孩子數數，轉移其注意力。

為減少孩子對篩檢的害怕焦慮，花蓮慈濟醫院兒科團隊還特別準備了卡通面具，包含鬼滅之刃禰豆子、佩佩豬爸爸，變身替孩子篩檢，希望能降低孩子恐懼。其他網友看了紛紛表示，「覺得可愛」、「太用心了」、「團隊太暖心了，讚一個」，也有人搞笑說「感覺更害怕了」、「從此對佩佩豬爸爸有陰影」、「以後看到佩佩豬就哭了」。

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