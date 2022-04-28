北京物資足她後悔跟風搶菜　上海人給「囤貨指南」必買快樂食品

▲朝陽區一處核酸檢測點。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

北京自22日以來，累計新增超過160例個案，其中半數以上集中在人口最多的朝陽區，不少人擔心會臨時被控管而搶菜。不過，由於首都物資充足，有市民開始後悔，稱吃的速度根本趕不上菜爛掉的速度。對此，被關了1個月的上海市民給出「囤貨指南」，還說被封前建議「去喝一杯奶茶」。

▲北京超市一度出現搶購潮。（圖／記者蔡儀潔攝）

今（28）日是上海實施封控1個月，感染個案逐漸下降，然而擁有2200萬人口的首都北京疫情升溫。由於北京政府日前下令，要求在朝陽區工作及居住的人，一週內要做3次核酸檢測，民眾得知後，擔憂上海封城事件重演，紛紛出動搶購物資，一連持續了3天。不過北京物資充足，各大超市貨架堆得滿滿滿。

居住在上海浦東的小芷（化名）表示，近期有關注北京的疫情，目前「有點像上海最初的情況」，不過相信首都管控不會像上海一樣「拉垮」，而且居民有充分時間準備好物資，「不會那麼慘。」

▼ 超市物資充足。（圖／記者蔡儀潔攝）

住在東城區的小劉表示，自己買太多綠葉菜和馬鈴薯，後悔跟風囤貨了。對此，小芷遠程總結出「囤貨指南」分享給北京市民，稱如果想「有備無患」，比起蔬菜，更建議先買好可樂、咖啡、洋芋片等「快樂食品」，被關在家時會意識到它們有多重要；買些牛肉，因自己收到的政府物資包只有豬肉；買火鍋底料、咖哩等調味食品，可以換換口味；準備好衛生紙、衛生棉等生活物資；如果家中有寵物，一定要準備好貓糧狗糧。

▼ 上海人給北京人的囤貨指南 。（合成圖／免費圖庫）

小芷最後表示，強烈建議被隔離前，有條件的話去喝一杯手搖飲料，「我身邊幾乎所有人都在說，超想喝奶茶」，一位朋友因不想做團購團長，於是一個人買了20杯奶茶，自己喝1杯，剩下19杯分送給鄰居。

▲據北京衛健委今日通報，27日新增48例本土確診病例和2例無症狀感染者。（圖／CFP）

據北京衛健委今日通報，27日新增48例本土確診病例和2例無症狀感染者。朝陽區政府今日下午宣佈，暫時關閉網咖、歌舞娛樂場所、電子遊藝廳等公共場所。東城區也因出現陽性個案導致幾條衚衕關閉；中心區以及西城區所有電影院也於今日被下令暫時停業。

北京市衛健委表示，「五一」假期將至，人員流動增加了傳播風險，呼籲市民近期非必要不出京，倡導就地過節，減少人員流動，不聚餐聚會，外出選擇到空曠的室外活動。