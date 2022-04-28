上海「工人被困小區」復不了工！陸商務部：正加大協調力度

▲上海持續封城，對供應鏈造成嚴重影響。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海日前公布企業復工復產「白名單」，但傳出大量員工仍因「封城」難以返工，部分企業即使表面上復產，最多卻只有40%的員工能真正回到工廠工作。對此，大陸商務部發言人高峰表示，注意到復工復產過程中仍面臨一些具體操作性問題，正會同相關方面加大協調，全力保障企業復工復產。

高峰指出，據了解，在上海發布的首批「白名單」的666家企業中，有247家是外資企業，涉及集成電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業，大眾、特斯拉等重點外資企業已經在有序復工復產。

高峰提到，還有一些外資企業正在積極申請納入第二批復工復產企業名單。

高峰強調，注意到企業在復工復產過程中仍面臨一些具體操作性的問題，商務部正會同重點外資項目工作專班相關成員單位和上海市有關方面，加大協調推動力度，全力保障企業復工復產。

《證券日報》日前報導，上海「白名單」公布後，多家車廠都已經復工，但實際復工效率卻不高，原因包含員工復工率低、物流不暢通、原物料漲價，以及汽車晶片短缺等。

報導提到，雖然陸續有汽車企業宣布復工，但是，能夠來到工廠復工的工人卻並不多，有多家車企抱怨，「雖然公司要求工人復工，但其所在小區卻並不放人。」

大眾汽車內部一位人士也透露，工人無法到崗是復工的一大障礙，「目前整車廠採取班車統一接送的辦法，但是小區基層管理人員不允許居民外出，車廠也無法接到員工，當前的到崗率非常低，進入工廠的員工也被要求必須在工廠中居住進行閉環生產。」