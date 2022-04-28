上海封城不斷「芯」　晶片工廠疫情下靠「封閉生產」保產線運轉

▲上海在新冠疫情下實施嚴格封控政策，半導體產業採封閉生產應對。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海是大陸全國積體電路產業重鎮，疫情封控程度也牽動半導體及電子產業鏈的神經。隨著這輪Omicron疫情蔓延，位在上海的機體電路工廠採取「封閉生產」模式，確保產業鏈維持運轉。隨著社會面清零逐步推行，近期公布的工業和信息化領域保運轉重點企業「白名單」中，上海有超過60家積體電路企業被納入，加強保供應鏈穩定。

▲上海擁有大陸最完備的積體電路設計、製造及測試產業鏈。（圖／CFP）

《新華社》報導，從芯片（晶片）設計、製造、封裝測試再到裝備材料，上海是全國集成電路（積體電路，下同）產業鏈最完備、技術水平最高、規模最大的城市之一。統計顯示，2021年上海集成電路銷售收入約佔全國的1/4。尤其在製造領域，上海的中芯國際、華虹集團均是全國排名靠前的晶圓代工廠。

上海浦東新區3月27日晚間傳出即將封控的消息後，數千名華虹集團員工趕回廠區，6000餘人進駐工廠，開始為期近一個月、「芯」火不熄地穩定生產。華虹集團董事長張素心表示，用於芯片（晶片，下同）生產的物料保障非常關鍵，各類原料庫存低於40小時可用，就要協調採購運輸，千方百計保證生產線不停。

疫情出現後，大陸央企中國電子旗下的上海積塔半導體有限公司第一時間申請到了維繫生產「生命線」的通行證。為解決物流運輸問題，積塔半導體嘗試在上海市外設立中轉站，對每次班車到達時間進行追蹤，並核對在中轉站交接的貨物。

截至目前，積塔半導體位於上海臨港的工廠仍維持98%以上的產能正常運轉，3月份生產目標甚至超額完成。半導體咨詢機構芯謀研究創始人顧文軍指出，「上海的芯片製造企業多數維持高位運行，已恢復至常態的80%左右，龍頭企業生產基本恢復正常。」

上海泓明供應鏈有限公司是停工各大晶片企業備件和原料供應的廠商，自3月份起，泓明配合積體電路廠商，採用航空包板與商業包機等模式，保障積體電路生產原物料光刻膠的運輸，至今已完成近60噸光刻膠運輸，為上海和長三角的機體電路企業解燃眉之急。

此外，機體電路測試材料企業澤豐半導體董事長羅雄科指出，雖然企業已恢復部分生產業務，但物流的暢通仍然是一個挑戰，「每天上門核酸、員工的駐廠補貼，也是一筆不小開支，生產成本有明顯上漲，但只要能保證客戶不流失，這些支出都是值得。」

