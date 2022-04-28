今再增47死！上海單日新增本土10622例　11天累計死亡285人

▲上海疫情開始緩步下降。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海本土新冠疫情趨緩，新增病例數開始緩步下降。上海今早（28日）通報新增本土10622例，比前一日降了2940例。新增死亡病例依舊是兩位數，達到47例，目前累計死亡285例。

上海市衛健委28日早通報，4月27日0到24時，新增本土新冠肺炎確診病例1292例（含既往無症狀感染者轉為確診病例858例）和無症狀感染者9330例，合計10622例。

此外，新增本土死亡47例。平均年齡84.7歲，最小年齡67歲，最大年齡101歲。47位患者合併各種原發基礎疾病（慢性病），包括心功能不全IV級、心肌梗死、高血壓3級（極高危）、腦出血後遺症、糖尿病、慢性阻塞性肺病、阿茲罕默症、帕金森氏病、尿毒症等。自4月17日出現死亡3例以來，累計11天死亡285例。

上海市衛健委副主任趙丹丹27日表示，上海近五日累計篩查5100多萬人次，陽性檢出率逐步下降。

趙丹丹表示，對達到社會面基本清零的區實施「有限人員、有限區域、有限活動」；對未達到社會面基本清零的區，繼續採取「全域靜態管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺，全程查漏補缺」等防控措施，以期盡早實現社會面基本清零。