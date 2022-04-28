與劉耕宏做鄰居！　健身操同款豪宅爆紅開價8600萬

記者魏有德／綜合報導

藝人劉畊宏憑藉《本草綱目》魔幻健身操成為健身網紅，影片中的瑜伽墊、健身服、藍牙耳機都成為網友詢問熱點。值得注意的是，劉畊宏錄影的半圓形豪華客廳也成為網友詢問度超高的夢想健身空間，上海房仲們也迅速蹭起熱點，在售屋網站上推出「同款」豪宅，最低開價2000萬元人民幣（約8600萬元新台幣）。

▲劉畊宏上海同款豪宅隨健身操一同爆紅。（圖／翻攝每日經濟新聞，下同）

《每日經濟新聞》報導，購房平台上的劉畊宏同款基本來自上海長寧區，而劉畊宏所在的長寧區古北板塊倫敦廣場也是傳統高端住宅區。從戶型上看，這批豪宅的房型似乎有不少槽點，廚房被2個衛生間包圍、臥室被一廚兩衛包圍，從廚房到餐廳宛如走迷宮，除了臥室是方正的，其餘空間都是多邊形。

不過，這種多邊形居住空間的「硬傷」卻沒有影響二手買賣價格。據《安居客》購屋平台顯示，和劉耕宏同個小區的倫敦廣場「劉畊宏同款」房源最低2000萬元人民幣起，單價約77976元人民幣/平方公尺（約110.8萬元新台幣／坪）。

據了解，劉畊宏所住的倫敦廣場位於長寧區古北地塊，是上海傳統高級住宅區，不過，相較於鄰近的豪宅大樓，倫敦廣場單價相對較低，主要是建造時間早。當地房仲業務人員表示，當時古北是作為最早一批國家級開發區配套住宅區，因此戶型多為外籍買家設計，「合圍式建築風格較多，也因此可享受室內全方位採光，此次古北倫敦廣場房源再次受到關注，正是因為其獨特戶型。」

《安居客》網站上帶有「劉畊宏」標籤的房源多達13套，從價格來看，最高售價的五室三廳四衛房源在古北二期，總面積達343平方公尺（103.75坪），報價4500萬元人民幣（約1.93億元新台幣），單價在13萬元人民幣/平方公尺（185萬元新台幣／坪）左右。

和以往外籍商務人士居住取向不同的是，現今的古北區塊更像是藝人明星的聚集地。彭于晏居住的華麗家族古北花園正是位於古北二期，此外，坊間也有消息稱，霍建華、黃奕、韓雪等人在古北也有購置房產。