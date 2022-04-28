《誰摔死了李新》最終章　李新前女友為2億珠寶「教唆偽證」起訴

▲已故北市議員李新(右起)的女友郭新政，涉嫌因一批2億元鑽石教唆當鋪老闆做偽證。（資料照／翻攝李新臉書）

記者劉昌松／台北報導

已故台北市議員李新的前女友郭新政，被捲入沈記珠寶小開沈昊諺詐騙2億珠寶案後，拍攝「誰摔死了李新」系列影片上網，一度在政壇引起風波，最後沈昊諺被依詐欺判刑5年4月確定，郭新政因偽造當票判刑4月、得易科罰金確定後，台北地檢署再查出郭新政涉嫌教唆他人偽證，28日依法將郭提起公訴。

本案源於「沈記玉飾」公司小開沈昊諺（原名沈家民），2014年間，向蕓賞珠寶公司以及洪姓婦人佯稱，可以代為轉賣他們手中分別持有的10件鑽石與珠寶，這批鑽石大多3到5克拉不等，最大的6.45克拉且成色精美，市價大約2億多元，但沈男拿到後，全部直接拿去典當換成現金6004萬多元。

之後沈男找郭新政出資贖回珠寶，另向郭女借款604萬元，並約定如果沈屆期無法清償債務，鑽石珠寶都歸郭女所有，此時，蕓賞公司發現沈男並未代銷珠寶後，打算討回珠寶，郭女為了避免即將到手的鑽石被拿走，竟拿出1章大千當舖的當票，稱稱鑽石已經典當。

▲郭新政(左起)與盛竹如曾因合作「誰摔死了李新」影片挨告妨害名譽。（圖／資料照）

蕓賞公司被迫付款7000多萬元贖回鑽石後，發現當票是假的，陸續控告沈昊諺、郭信正等人涉嫌詐欺、偽造文書，由於斡旋過程中，前立委羅淑蕾曾出面協調，李新又不幸墜樓過世，郭新政找來主持人盛竹如拍攝「誰摔死了李新」系列影片，羅淑蕾不滿遭影射設局，控告郭新政等人製作不實影片妨害名譽部分，先前檢察官已不起訴確定。

最後法院依詐欺罪判沈昊諺徒刑5年4月確定，郭新政則因偽造當票，被依偽造文書等罪判刑4月、得易科罰金確定後，檢察官又發現，郭新政在訴訟過程中，多次教唆當鋪老闆等人協助偽稱典當過程，因此依蕓賞公司提告指證，再將郭新政依偽證罪起訴。