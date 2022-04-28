長髮女跳河自殺逼男友領包裹　又是詐騙...警靠一招戳破謊言

記者吳世龍／高雄報導

詐騙手法層出不窮！高雄一名溫姓男子（25歲）日前在網路上認識一名女網友，女網友傳送自己的網美照片，加上每日噓寒問暖，讓溫男對她產生好感，沒多久兩人便以老公、老婆相稱，女網友見時機成熟，便要求溫男到超商幫她帶領8888元的包裹，溫男覺得有異追問原因，沒想到女網友竟以跳愛河尋短相逼，溫男向警方求助，員警發現這名網美的照片是高雄港，而不是愛河，當場揭穿騙局。

▲▼自稱是小雅的女網友，傳送多張網美照片給溫男，讓他信以為真，落入愛情的詐騙圈套。（圖／記者吳世龍翻攝）

鼓山分局26日下午3時許獲報，在鼓山區河西一路有女子要跳河，轄區龍華所及鼓山所分別派員到場找尋，但沿著愛河畔卻都沒有看見任何異狀。報案的溫姓男子與友人隨後到場，表示接到女網友的訊息宣稱要跳河自殺，已經在愛河沿線找了好久，又聯繫不上才會報警協助。

員警了解後得知，原來溫男在4月初時，透過網路認識了一名自稱「小雅」的女網友，兩人透過Line訊息互相問候、相談甚歡，讓他萌生愛意，近來甚至以「老公、老婆」互稱。

▲溫男誤以為自己交到網美女友陷入情網，所幸靠警方阻止，才了解自己遇到了愛情騙局。（圖／記者吳世龍翻攝）

突然有一天，接到女網友的訊息，要求他幫忙到超商提領8888元的包裹，溫男覺得有異詢問原因時，沒想到「小雅」她竟以死相逼，表示要去跳愛河尋短，但員警察看手機訊息後，發現女網友所顯示的畫面並非在愛河，而是在截取西子灣鄰近高雄港的圖像，立刻戳破謊言，並叮嚀溫男千萬別上當，拆穿這場騙局。