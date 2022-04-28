「賭客都說很好賺」結果是詐騙！　博弈網站一年海削5億

▲警方於台中民宅查緝假投資博奕網站犯罪集團。（圖／記者林明揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣刑事警察大隊獲報有民眾於假投資博弈網站遭詐騙，向上溯源追查，發現犯嫌透過LINE等社群平臺，以聲稱全新引進「獨家循環式獲利法」，吸引賭客加入下注，等民眾存入一定金額後，修改賭博網站後端程式，使民眾誤以為該賭博網站贏率高，再加碼投注金額，最後血本無歸。警方獲悉後擴大偵辦，並報請臺中地檢署檢察官指揮偵辦，在111年4月21日直搗賭博機房藏匿處，當場逮捕負責人林嫌等3人。

近年經常有民眾於假投資博弈網站遭詐騙，警方獲報後，長期蒐證埋伏監控，發現詐騙集團租用台中一社區住宅作為掩護，實際在內從事假投資博弈犯罪，於4月21日到現場將負責人林嫌等3人逮捕到案，現場並查扣犯案用手機及電腦等贓證物。

據警方調查，林嫌等人為平均年齡20歲之鮮肉，先以LINE「交朋友」博取賭客信任後，再邀請賭客加入集團群組，群內集團成員每個人有5到10個假帳號不等，再以一人分飾多角的方式，在群組內發表帶牌贏錢之貼文，接續由本人或其他集團成員以假帳號陸續回復贏錢感言帶風向，讓賭客信以為真，最後加碼付出大筆資金投注後血本無歸。

經統計，該假博弈網站從2021年1月迄今獲利約5億餘元，警方也呼籲，經營賭博行為在臺並未合法，舉凡拉客、客服、設計及維護賭博網站或美工人員，都將成為共犯。

▲假投資賭博網站犯罪集團的犯罪流程。（圖／記者林明揚翻攝）