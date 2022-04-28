純情男以為遇到真愛！慘淪人肉ATM狂吐130萬　結局讓他傷透心

▲台中一劉姓男子認識網友吳女不到兩個月，就幫繳學貸、車貸等費用，共花了130萬，而後發現被詐欺。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一劉姓男子在108年2月透過網路認識吳女，2人相約見面，吳女向劉男傾訴家境困難，自己還有學貸和信貸要繳，劉男於是在短短兩個月內陸續匯款給吳女，總共花了130萬，金援她學貸、買車、買手機等生活花費，後來發現是一場騙局，吳女的學貸也早在兩人認識前就繳清，憤而提告。經台中地院審理，判處吳女應還劉男學貸的部分48餘萬，其他款項為贈與。吳女不服再上訴，被台中高分院判處敗訴，全案定讞。

劉男在108年2月22日透過網路交友平台認識吳女，3月初約見面時，吳女表示自己家境困難，父親因被朋友詐騙導致提早退休，退休金都用來還債，自己還有學貸、卡債要還，經常沒錢吃飯。劉男聽了非常心疼，馬上於3月8日、19日分別匯款48萬元、7萬5千元到吳女戶頭，幫她一口氣還清學貸；吳女又稱自己的車老舊想換新，劉男也在4月11日當天2次匯款共64餘萬元給車行幫買車，同日再匯10萬5千元給吳女，以免她繳不起付買車衍生的保險、牌照稅等費用。

想不到劉男後來發現，吳女經常與家人出國、吃大餐，且學貸早於107年間償還完畢，還謊稱有意和劉男結婚，導致劉男認識吳女不到2個月，就花了130餘萬元在她身上。

吳女聲稱兩人當時是男女朋友，劉男為追求她，堅持要用錢照顧她，不顧她一再拒絕執意匯款，還多次大方表示「不必還錢」，主張這些款項為劉男贈與。

台中地院檢視兩人的LINE紀錄，認為除了吳女謊稱要繳學貸的48餘萬為詐欺，其他款項則視為贈與，判處吳女要付劉男48餘萬元。吳女不滿上訴，高分院認為在學貸方面，吳女確實對劉男有「不要」、「讓我自己還，好嗎？」等對話，但即便有拒絕行為，也不能反證無詐欺，故駁回上訴，全案定讞。