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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／北市明與154所國小召開線上會議　1所學校將示範疫苗接種

記者蘇晏男／台北報導

台北市府規劃5/5開放小學生接種疫苗，台北市副市長蔡炳坤28日表示，明天將與全市共165所國小召開線上會議，會中將請一所學校作示範接種。

針對台北市國小接種疫苗規劃，蔡炳坤28日下午在北市防疫記者會上表示，當國小接種疫苗訊息出來後，北市馬上所有學校的初步調查，全市小學中，有意願讓小孩打疫苗的家長佔46.7％，但這只是參考，未來學童是否接種，還是以家長的同意書為準，因此昨天發放莫德納疫苗接種須知跟意願書給家長。

蔡炳坤也說，按照規定，北市也給家長充分時間考慮，設定七天讓家長可以考慮，所以5/3可以全部回收意願書，5/4給學校診準備、整理，所以5/5接種疫苗。今早全北市公私立小學154所、特殊教育學校有4所、外僑學校7所，全都跟醫院媒合完成。

蔡炳坤表示，為讓各學校充分了解疫苗接種狀況，所以明天會召開所有學校線上會議來傳達資訊；原預定5/2選擇一所學校來做示範接種，不過今天討論後，決定明天線上會議中，直接請一所學校做示範模擬接種，讓所有學校來看。

蔡炳坤也補充，學生接種後可以請疫苗假三天，多則五天，此外家長也可以申請防疫假陪同，老師則採取線上同步非同步混成，或交付自主學習任務等模式，讓停課不停學。

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