快訊／孩子快收心！台中停班課縮為7天　21班、校明起恢復上學

▲台中停班課標準放寬，21班、校明起恢復上學。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布自4月26日起縮短居家隔離天數為「3+4」。台中市長盧秀燕今（28）日宣布，配合中央縮短居隔天數，台中市校園暫停實體課程的天數，自即日起由原來的10天縮短為7天，並進行線上教學；市府也公布雙十國中、長安國小、新光國小等共計21間學校因為確診停班、課的學生，明起恢復上課。

教育局表示，27日邀集校長、家長、教師及幼教等相關團體進行座談，經彙整各方意見後，為與中央防疫措施一致，校園停課天數自即日起由原本10天縮短為7天，停課結束後隔日起復課。

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教育局長楊振昇補充，市府調整國小及幼兒園停課標準，24班以下較小型學校，因為校園小、人數少，常常是全校一起集合活動，因此達1/3班級或4個班級以上有確診個案，全校停課改採線上教學；25班以上的中大型學校則比照中央規範，達1/3班級或10個班級以上有確診個案，全校停課改採線上教學。

至於國中及高中學校，仍然維持比照中央規範辦理，楊振昇指出，超過1/3以上班級或超過 10個班出現師生確診個案，全校暫停實體課程7天並進行線上教學，落實停課不停學。目前正在停課的學校或幼兒園，若至今日已停課滿7天，明日即可恢復實體課程。截至今日，台中市各級學校因確診停課94校、預防性停課49校，因應停課標準調整，明日可恢復實體課程的學校計有21校，其中幼兒園6校、國小11校、國中2校、高中2校。

明天恢復上課名單如下：

北屯區 悅心幼兒園 全園

大里區 双葉幼兒園 全園

梧棲區 梧棲同德幼兒園 班級

后里區 市立后里幼兒園(本園) 全園

西屯區 大都會幼兒園 班級

西區 大同國小附設幼兒園 班級

大里區 永隆國小 全校

太平區 新光國小 班級

北屯區 文昌國小 班級

西屯區 長安國小 全校

清水區 建國國小 班級

南屯區 黎明國小 全校

北屯區 陳平國小 班級

南區 樹義國小 班級

沙鹿區 竹林國小 班級

后里區 七星國小 班級

梧棲區 中正國小 班級

西屯區 安和國中 班級

北區 雙十國中 班級

后里區 后綜高中 班級

北區 台中一中 班級